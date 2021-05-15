День финансов: Зеленский про олигархов и бедность, 12 стратегических целей НБУ, тест на трудоустройство в банке

Сегодня в Украине отмечается профессиональный праздник банкиров. 🎉 Finance.ua поздравляет всех работников банковской сферы с профессиональным праздником! Мы желаем процветания и успешного развития, пусть будет больше клиентов, а финансовые потоки текут рекой на счета! 🥳

В этом году редакция Finane.ua решила не только поздравить сотрудников банковской сферы, но и испытать всех тех, кто хотел бы попробовать устроиться в мир банковского дела. Предлагаем Вам попробовать свои силы и пройти тест:

Кстати, аналитики провели мониторинг рынка труда в банковской сфере, назвав ТОП-5 востребованных профессий среди банковских работников.

Также сегодня проходила пресс-конференция Президента Владимира Зеленского. Президент говорил о многом, но хочется особенно выделить такие темы:

О росте минимальной зарплаты. Зеленский заявил, что минимальная зарплата в Украине до конца года вырастет до 6500 гривен. Напомним, повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен перенесли с 1 июля на 1 декабря 2021 года. Соответствующая норма заложена в законе о государственном бюджете на 2021 год.

Об окончании эпохи бедности. Во время пресс-конференции Зеленский заявил, что эпоха бедности закончится только тогда, когда все будут платить налоги, когда будет дерегуляция и когда государство будет максимально диджитализировано. Он пообещал, что все это обязательно будет.

Когда появится закон об олигархах. По словам Зеленского, законопроект о статусе олигарха в Украине почти готов, и его могут обнародовать уже на следующей неделе. Президент заверил, что представители крупного бизнеса будут лишены влияния на масс-медиа, политику и других чиновников.

О банкротстве “Укрзализныцы” По словам Зеленского, «Укрзализныця» — фактически предприятие-банкрот. В перспективе нужно искать частного инвестора, то есть приватизировать компанию. Сейчас власть давит на предприятие и пытается сменить руководство. Новый глава должен будет сменить все звенья, отметил он.

К другим новостям:

Правительство конкретизировало назначение жилищных субсидий. Решением предусмотрено не учитывать доходы от размещения депозитов, увеличить до 100 тыс. грн сумму средств на депозитном счете, не учитывать жилые помещения, находящиеся в общей долевой или совместной собственности. Также с 20 мая правительство прекращает регулировать цены на газ для теплокоммунэнерго.

Укрпочта отключает все терминалы банков. Как сообщил директор «Укрпочты» Игорь Смелянский, с 19 мая отключили все терминалы сторонних банков в своих отделениях. Таким образом компания выступает против принудительного перевода населения в банки для получения пенсий и субсидий.

НБУ

Национальный банк разработал новую институциональную Стратегию до 2025 года. «Это дорожная карта, которой мы будем руководствоваться в ближайшие годы для активизации экономического роста в стране и повышения благосостояния ее граждан», — подчеркнул глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Также в Нацбанке назвали причину укрепления гривны.

Кстати, в новом выпуске “В курсе курса” Алексей Козырев не только дал прогноз курса доллара и евро на следующую неделю, а и рассказал о ситуации с ценами на бензин и дизтопливо, и что в дальнейшем ожидать от них: