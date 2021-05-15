День финансов: Зеленский про олигархов и бедность, 12 стратегических целей НБУ, тест на трудоустройство в банке

Сегодня в Украине отмечается профессиональный праздник банкиров. 🎉 Finance.ua поздравляет всех работников банковской сферы с профессиональным праздником! Мы желаем процветания и успешного развития, пусть будет больше клиентов, а финансовые потоки текут рекой на счета! 🥳
В этом году редакция Finane.ua решила не только поздравить сотрудников банковской сферы, но и испытать всех тех, кто хотел бы попробовать устроиться в мир банковского дела. Предлагаем Вам попробовать свои силы и пройти тест:
Кстати, аналитики провели мониторинг рынка труда в банковской сфере, назвав ТОП-5 востребованных профессий среди банковских работников.
Также сегодня проходила пресс-конференция Президента Владимира Зеленского. Президент говорил о многом, но хочется особенно выделить такие темы:
К другим новостям:
Правительство конкретизировало назначение жилищных субсидий. Решением предусмотрено не учитывать доходы от размещения депозитов, увеличить до 100 тыс. грн сумму средств на депозитном счете, не учитывать жилые помещения, находящиеся в общей долевой или совместной собственности. Также с 20 мая правительство прекращает регулировать цены на газ для теплокоммунэнерго.
Укрпочта отключает все терминалы банков. Как сообщил директор «Укрпочты» Игорь Смелянский, с 19 мая отключили все терминалы сторонних банков в своих отделениях. Таким образом компания выступает против принудительного перевода населения в банки для получения пенсий и субсидий.12 стратегических целей НБУ до 2025 года. Национальный банк разработал новую институциональную Стратегию до 2025 года. «Это дорожная карта, которой мы будем руководствоваться в ближайшие годы для активизации экономического роста в стране и повышения благосостояния ее граждан», — подчеркнул глава Национального банка Кирилл Шевченко.
Также в Нацбанке назвали причину укрепления гривны.
Кстати, в новом выпуске “В курсе курса” Алексей Козырев не только дал прогноз курса доллара и евро на следующую неделю, а и рассказал о ситуации с ценами на бензин и дизтопливо, и что в дальнейшем ожидать от них:
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