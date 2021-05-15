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Правительство конкретизировало назначение жилищных субсидий

Правительство конкретизировало назначение жилищных субсидий

Правительство уточнило изменения в условиях назначения жилищных субсидий, предложенных Министерством социальной политики.

Об этом пишет Минсоцполитики.

Постановление Кабинета Министров позволит назначить субсидию на следующий период для более 2,5 млн домохозяйств автоматически, без личного обращения. И только 15 % домохозяйств необходимо будет обновить документы для ее получения (около 460 тыс. домохозяйств).

Решением предусмотрено:

  • Не учитывать доходы от размещения депозитов, поскольку банковские учреждения подют отчет в ГФС общей суммой, и в настоящее время отсутствует персонифицированная информация о доходах физических лиц от размещения депозитов.
  • Увеличить до 100 тыс. грн сумму средств на депозитном счете, превышение которой лишает граждан права на получение жилищной субсидии (сейчас это 25 прожиточных минимумов, или 56 750 гривен).
  • Не учитывать жилые помещения, находящиеся в общей долевой или совместной собственности (преимущественно это приватизация жилья), а также те, которые находятся в сельской местности (в основном это наследство).

Домохозяйствам, у которых отсутствуют критерии, при которых жилищная субсидия не назначается, предусмотрено автоматическое переназначение субсидии.

Решение о назначении жилищных субсидий таким домохозяйствам в автоматическом режиме будет приниматься органами социальной защиты населения на основании информации Минфина по результатам проведенной верификации данных получателей жилищных субсидий (наличие в собственности жилых помещений, транспортных средств, депозитных счетов и прочее).

Назначение жилищной субсидии на следующий период домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2020-2021 годов, будет проводиться без обращений граждан, кроме домохозяйств, которым жилищная субсидия:

  • предоставлялась в денежной безналичной форме (необходимо получить данные для выплаты средств в наличной форме);
  • была назначена по фактическому месту жительства лиц (арендаторы жилых помещений; внутренне перемещенные лица) (необходимо подтвердить место фактического проживания);
  • была назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении, которые не проживают по месту регистрации (необходимо актуализировать сведения относительно непроживания отдельных лиц по месту регистрации).

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По материалам Finance.UA
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