Правительство конкретизировало назначение жилищных субсидий

Правительство уточнило изменения в условиях назначения жилищных субсидий, предложенных Министерством социальной политики.
Об этом пишет Минсоцполитики.
Постановление Кабинета Министров позволит назначить субсидию на следующий период для более 2,5 млн домохозяйств автоматически, без личного обращения. И только 15 % домохозяйств необходимо будет обновить документы для ее получения (около 460 тыс. домохозяйств).
Решением предусмотрено:
Домохозяйствам, у которых отсутствуют критерии, при которых жилищная субсидия не назначается, предусмотрено автоматическое переназначение субсидии.
Решение о назначении жилищных субсидий таким домохозяйствам в автоматическом режиме будет приниматься органами социальной защиты населения на основании информации Минфина по результатам проведенной верификации данных получателей жилищных субсидий (наличие в собственности жилых помещений, транспортных средств, депозитных счетов и прочее).
Назначение жилищной субсидии на следующий период домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2020-2021 годов, будет проводиться без обращений граждан, кроме домохозяйств, которым жилищная субсидия:
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