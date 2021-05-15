Правительство конкретизировало назначение жилищных субсидий

Правительство уточнило изменения в условиях назначения жилищных субсидий, предложенных Министерством социальной политики.

Об этом пишет Минсоцполитики.

Постановление Кабинета Министров позволит назначить субсидию на следующий период для более 2,5 млн домохозяйств автоматически, без личного обращения. И только 15 % домохозяйств необходимо будет обновить документы для ее получения (около 460 тыс. домохозяйств).

Решением предусмотрено:

Не учитывать доходы от размещения депозитов, поскольку банковские учреждения подют отчет в ГФС общей суммой, и в настоящее время отсутствует персонифицированная информация о доходах физических лиц от размещения депозитов.

Увеличить до 100 тыс. грн сумму средств на депозитном счете, превышение которой лишает граждан права на получение жилищной субсидии (сейчас это 25 прожиточных минимумов, или 56 750 гривен).

Не учитывать жилые помещения, находящиеся в общей долевой или совместной собственности (преимущественно это приватизация жилья), а также те, которые находятся в сельской местности (в основном это наследство).

Домохозяйствам, у которых отсутствуют критерии, при которых жилищная субсидия не назначается, предусмотрено автоматическое переназначение субсидии.

Решение о назначении жилищных субсидий таким домохозяйствам в автоматическом режиме будет приниматься органами социальной защиты населения на основании информации Минфина по результатам проведенной верификации данных получателей жилищных субсидий (наличие в собственности жилых помещений, транспортных средств, депозитных счетов и прочее).

Назначение жилищной субсидии на следующий период домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2020-2021 годов, будет проводиться без обращений граждан, кроме домохозяйств, которым жилищная субсидия:

предоставлялась в денежной безналичной форме (необходимо получить данные для выплаты средств в наличной форме);

была назначена по фактическому месту жительства лиц (арендаторы жилых помещений; внутренне перемещенные лица) (необходимо подтвердить место фактического проживания);

была назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении, которые не проживают по месту регистрации (необходимо актуализировать сведения относительно непроживания отдельных лиц по месту регистрации).

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