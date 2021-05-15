В Нацбанке назвали причину укрепления гривны

В Украине на межбанковском рынке гривна продолжает укрепляться в связи с преобладанием предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков.
Об этом председатель совета Национального банка Богдан Данилишин написал на своей странице в Facebook.
«На межбанковском валютном рынке продолжается тенденция к укреплению курса гривны (на 0,8% за неделю, до 27,4 гривен за 1 доллар США). Этому способствует преобладание предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков на условиях „спот“. В то же время на форвардном сегменте межбанковского валютного рынка спрос на иностранную валюту, наоборот, увеличился, что свидетельствует о присутствии девальвационных ожиданий у участников рынка», — пишет Данилишин.
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По его словам, за период с начала года объем чистой покупки иностранной валюты клиентами банков составлял 1043 млн долларов США, который был преимущественно удовлетворен за счет продажи иностранной валюты банками с позиции.
В то же время банки имели возможность компенсировать чистую продажу валюты на межбанке за счет покупки наличной и безналичной иностранной валюты у населения — с начала года объем чистой покупки иностранной валюты банками по таким операциям составил 1073 млн долларов США.
«При этом, ликвидность банков в иностранной валюте сейчас составляет около 8,8 млрд долларов США, из которых на ностро-счетах в банках-нерезидентах размещено 7,3 млрд долларов США, в ценных бумагах иностранных эмитентов — 0,2 млрд долларов США, на O/N в банках-нерезидентах — 0,3 млрд долларов США, в наличной иностранной валюте — около 1 млрд долларов США», — добавил глава совета НБУ.
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Как он отметил, ввиду сбалансированной работы валютного рынка Национальный банк продолжает воздерживаться от проведения интервенций на валютном рынке.
Объем чистой покупки Национальным банком иностранной валюты с начала года продолжает представлять 220,5 млн долларов США. Международные резервы на
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