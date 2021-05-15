Зеленский заявил, что "Укрзализныця" – банкрот и нужно искать частного инвестора

«Укрзализныця» — фактически предприятие-банкрот. В перспективе нужно искать частного инвестора, то есть приватизировать компанию.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая.
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«Укрзализныця имеет кредитную задолженность на сотни миллионов гривен. Они брали кредиты — 100, 200, 300 млн долларов под 10−12%. На этом зарабатывала прокладка между банком и УЗ. Схема работала, это одна из причин банкротства УЗ. Вот на чем они зарабатывали», — сказал глава государства.
По словам Зеленского, сейчас власть давит на предприятие и пытается сменить руководство. Новый глава должен будет сменить все звенья.
«По моему мнению, несмотря на то, что УЗ стратегическое предприятие, нужно думать, как иметь там партнерство с частными инвесторами. Это предприятие-банкрот, и только силой там можно навести порядок», — сказал Зеленский.
Ранее все счета «Укрзализныци» заблокировали 11 мая. Они не смогли выплачивать огромный кредит связанной с бывшей главой НБУ Валерией Гонтаревой компании.
Арест счетов произошел по решению Верховного Суда от 20 апреля, который обязал взыскать долг с АО «Українська залізниця» (УЗ) в пользу VR Global Partners, LP (VR). Верховный Суд подтвердил позицию судов низших инстанций и полностью отклонил кассационную жалобу УЗ. Решение не подлежит обжалованию.
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