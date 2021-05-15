0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 320 0

Укрпочта отключает все терминалы банков в своих отделениях

Укрпочта отключает все терминалы банков в своих отделениях

«Укрпочта» с 19 мая отключает все терминалы сторонних банков в своих отделениях.

Об этом директор «Укрпочты» Игорь Смелянский написал на своей странице в Facebook.

В чем причины. Таким образом компания выступает против принудительного перевода населения в банки для получения пенсий и субсидий.

Смелянский отмечает, что накануне премьер Денис Шмыгаль дал поручение «Укрпочте», Минсоцполитики и ПФУ отработать изменения в Постановление 277, которым принудительный перевод (за исключением четырех групп населения) предусматривался с 1 сентября 2021 года.

Однако, по его словам, Пенсионный фонд и Управление соцзащиты уже начали принудительно переводить людей с инвалидностью на выплаты пенсий и субсидий в банках.

Смелянский говорит, что начал «волной» получать сообщения о том, что пенсионерам и людям с инвалидностью отказывают в получении выплат в отделениях Укрпочты.

Решение главы «Укрпочты». Смелянский подписал приказ, которым отключаются все терминалы сторонних банков в отделениях. Теперь там будут стоять только терминалы «Укрпочты», а при их отсутствии услуги можно получить через наличные средства.

Также компания создает горячую линию (044) 354−52−73 и электронную почту pv@ukrposhta.ua для клиентов, которых принуждают к открытию банковских счетов.

«После сбора информации будем подавать коллективный иск против должностных лиц, нарушающих Конституцию и Уголовный Кодекс Украины», — завершает Смелянский.

Справка Finance.ua:

  • В Пенсионном фонде Украины назвали банки, которые с 1 сентября будут выплачивать пенсии украинцам. Пенсионеры, которые до сих пор получали свою пенсию через «Укрпочту», должны до 1 сентября выбрать один из этих банков и открыть в нем счет.
  • Из-за новых тарифов на доставку пенсий от «Укрпочты» расходы Пенсионного фонда увеличились на 275,6 млн грн ежемесячно.
  • Государственная компания «Укрпочта» продолжит доставлять пенсию в регионы страны, где по объективным причинам невозможно перевести пенсионеров на получение выплат через банковские карты.

Обо всех изменениях, которые могут касаться ваших кошельков, мы оперативно информируем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь і не пропускайте важное.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.