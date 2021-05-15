Укрпочта отключает все терминалы банков в своих отделениях

«Укрпочта» с 19 мая отключает все терминалы сторонних банков в своих отделениях.

Об этом директор «Укрпочты» Игорь Смелянский написал на своей странице в Facebook.

В чем причины. Таким образом компания выступает против принудительного перевода населения в банки для получения пенсий и субсидий.

Смелянский отмечает, что накануне премьер Денис Шмыгаль дал поручение «Укрпочте», Минсоцполитики и ПФУ отработать изменения в Постановление 277, которым принудительный перевод (за исключением четырех групп населения) предусматривался с 1 сентября 2021 года.

Однако, по его словам, Пенсионный фонд и Управление соцзащиты уже начали принудительно переводить людей с инвалидностью на выплаты пенсий и субсидий в банках.

Смелянский говорит, что начал «волной» получать сообщения о том, что пенсионерам и людям с инвалидностью отказывают в получении выплат в отделениях Укрпочты.

Решение главы «Укрпочты». Смелянский подписал приказ, которым отключаются все терминалы сторонних банков в отделениях. Теперь там будут стоять только терминалы «Укрпочты», а при их отсутствии услуги можно получить через наличные средства.

Также компания создает горячую линию (044) 354−52−73 и электронную почту pv@ukrposhta.ua для клиентов, которых принуждают к открытию банковских счетов.

«После сбора информации будем подавать коллективный иск против должностных лиц, нарушающих Конституцию и Уголовный Кодекс Украины», — завершает Смелянский.

Справка Finance.ua:

В Пенсионном фонде Украины назвали банки, которые с 1 сентября будут выплачивать пенсии украинцам. Пенсионеры, которые до сих пор получали свою пенсию через «Укрпочту», должны до 1 сентября выбрать один из этих банков и открыть в нем счет.

Из-за новых тарифов на доставку пенсий от «Укрпочты» расходы Пенсионного фонда увеличились на 275,6 млн грн ежемесячно.

Государственная компания «Укрпочта» продолжит доставлять пенсию в регионы страны, где по объективным причинам невозможно перевести пенсионеров на получение выплат через банковские карты.

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