Укрпочта отключает все терминалы банков в своих отделениях

«Укрпочта» с 19 мая отключает все терминалы сторонних банков в своих отделениях.
Об этом директор «Укрпочты» Игорь Смелянский написал на своей странице в Facebook.
В чем причины. Таким образом компания выступает против принудительного перевода населения в банки для получения пенсий и субсидий.
Смелянский отмечает, что накануне премьер Денис Шмыгаль дал поручение «Укрпочте», Минсоцполитики и ПФУ отработать изменения в Постановление 277, которым принудительный перевод (за исключением четырех групп населения) предусматривался с 1 сентября 2021 года.
Однако, по его словам, Пенсионный фонд и Управление соцзащиты уже начали принудительно переводить людей с инвалидностью на выплаты пенсий и субсидий в банках.
Смелянский говорит, что начал «волной» получать сообщения о том, что пенсионерам и людям с инвалидностью отказывают в получении выплат в отделениях Укрпочты.
Решение главы «Укрпочты». Смелянский подписал приказ, которым отключаются все терминалы сторонних банков в отделениях. Теперь там будут стоять только терминалы «Укрпочты», а при их отсутствии услуги можно получить через наличные средства.
Также компания создает горячую линию (044) 354−52−73 и электронную почту pv@ukrposhta.ua для клиентов, которых принуждают к открытию банковских счетов.
«После сбора информации будем подавать коллективный иск против должностных лиц, нарушающих Конституцию и Уголовный Кодекс Украины», — завершает Смелянский.
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