Тарифы, жалобы, качество: НКРЭКУ усилит мониторинг работы водоканалов
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила Инструкцию по мониторингу в сфере централизованного водоснабжения и централизованного водоотвода (ЦВВ).
Документ определяет порядок сбора и анализа информации о функционировании сферы и позволяет регулятору системно оценивать ее состояние, отслеживать тенденции и своевременно выявлять риски, которые могут влиять на потребителей и деятельность предприятий.
Что будет мониторить НКРЭКУ
Мониторинг направлен на повышение эффективности функционирования сферы ЦВВ, выявление негативных тенденций и практик, которые могут приводить к нарушениям законодательства или негативно влиять на его развитие, а также на информирование общественности о состоянии сферы.
НКРЭКУ, в частности, будет мониторить:
прозрачность деятельности предприятий;
обращение потребителей и результаты их рассмотрения;
тарифы на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу;
разработку и выполнение инвестиционных программ и реализацию проектов при поддержке международных финансовых организаций;
надежность и бесперебойность предоставления услуг и качество обслуживания потребителей;
показатели и тенденции, свидетельствующие о рисках нарушений.
Какую информацию будет использовать регулятор
Инструкция определяет формы и периодичность предоставления предприятиями информации для проведения мониторинга.
Кроме того, регулятор будет использовать данные органов государственной власти и местного самоуправления, обращения потребителей, результаты проверок, информацию из открытых источников и другие данные, полученные внутри полномочий НКРЭКУ.
Результаты мониторинга будут использоваться для оценки состояния и тенденций в сфере ЦВВ, подготовки аналитических и статистических материалов, а также обоснованного определения необходимости проведения контрольных проверок правильности установления тарифов.
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