Тарифы, жалобы, качество: НКРЭКУ усилит мониторинг работы водоканалов Сегодня 08:33 Мониторинг направлен на повышение эффективности функционирования сферы

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила Инструкцию по мониторингу в сфере централизованного водоснабжения и централизованного водоотвода (ЦВВ).

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Документ определяет порядок сбора и анализа информации о функционировании сферы и позволяет регулятору системно оценивать ее состояние, отслеживать тенденции и своевременно выявлять риски, которые могут влиять на потребителей и деятельность предприятий.

Что будет мониторить НКРЭКУ

Мониторинг направлен на повышение эффективности функционирования сферы ЦВВ, выявление негативных тенденций и практик, которые могут приводить к нарушениям законодательства или негативно влиять на его развитие, а также на информирование общественности о состоянии сферы.

НКРЭКУ, в частности, будет мониторить:

прозрачность деятельности предприятий;

обращение потребителей и результаты их рассмотрения;

тарифы на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу;

разработку и выполнение инвестиционных программ и реализацию проектов при поддержке международных финансовых организаций;

надежность и бесперебойность предоставления услуг и качество обслуживания потребителей;

соблюдение предприятиями требований законодательства;

показатели и тенденции, свидетельствующие о рисках нарушений.

Какую информацию будет использовать регулятор

Инструкция определяет формы и периодичность предоставления предприятиями информации для проведения мониторинга.

Кроме того, регулятор будет использовать данные органов государственной власти и местного самоуправления, обращения потребителей, результаты проверок, информацию из открытых источников и другие данные, полученные внутри полномочий НКРЭКУ.

Результаты мониторинга будут использоваться для оценки состояния и тенденций в сфере ЦВВ, подготовки аналитических и статистических материалов, а также обоснованного определения необходимости проведения контрольных проверок правильности установления тарифов.