0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Тарифы, жалобы, качество: НКРЭКУ усилит мониторинг работы водоканалов

10
Мониторинг направлен на повышение эффективности функционирования сферы
Мониторинг направлен на повышение эффективности функционирования сферы
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила Инструкцию по мониторингу в сфере централизованного водоснабжения и централизованного водоотвода (ЦВВ).
Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.
Документ определяет порядок сбора и анализа информации о функционировании сферы и позволяет регулятору системно оценивать ее состояние, отслеживать тенденции и своевременно выявлять риски, которые могут влиять на потребителей и деятельность предприятий.

Что будет мониторить НКРЭКУ

Мониторинг направлен на повышение эффективности функционирования сферы ЦВВ, выявление негативных тенденций и практик, которые могут приводить к нарушениям законодательства или негативно влиять на его развитие, а также на информирование общественности о состоянии сферы.
НКРЭКУ, в частности, будет мониторить:
  • прозрачность деятельности предприятий;
  • обращение потребителей и результаты их рассмотрения;
  • тарифы на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу;
  • разработку и выполнение инвестиционных программ и реализацию проектов при поддержке международных финансовых организаций;
  • надежность и бесперебойность предоставления услуг и качество обслуживания потребителей;
  • соблюдение предприятиями требований законодательства;
  • показатели и тенденции, свидетельствующие о рисках нарушений.

Какую информацию будет использовать регулятор

Инструкция определяет формы и периодичность предоставления предприятиями информации для проведения мониторинга.
Кроме того, регулятор будет использовать данные органов государственной власти и местного самоуправления, обращения потребителей, результаты проверок, информацию из открытых источников и другие данные, полученные внутри полномочий НКРЭКУ.
Результаты мониторинга будут использоваться для оценки состояния и тенденций в сфере ЦВВ, подготовки аналитических и статистических материалов, а также обоснованного определения необходимости проведения контрольных проверок правильности установления тарифов.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в Украине подготовили к отопительному сезону 2026/27 более 114 тысяч жилых домов. Это 79,2% от планируемого объема работ. Подготовка включает жилые дома, котельные и тепловые сети, системы водоснабжения и водоотведения, школы, детские сады, учреждения здравоохранения, а также дорожную инфраструктуру.
По материалам:
Finance.ua
Коммунальные услуги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems