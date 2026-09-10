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Вернутся ли украинцы после войны: эксперт назвал ключевые факторы

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Люди оценивают ситуацию исходя из текущих обстоятельств
Люди оценивают ситуацию исходя из текущих обстоятельств
Возвращение домой украинцев не всегда зависит от финансов. На решение тех, кто вынужденно уехал за границу во время полномасштабного вторжения, влияет целый комплекс факторов.
Об этом рассказал в интервью эксперт по миграции, старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Национальной академии наук Украины кандидат экономических наук Алексей Позняк.

Планируют ли украинцы возвращаться домой

Оценивая настроения украинцев, которые сейчас находятся за границей, в частности тех, кто выехал еще до полномасштабного вторжения, эксперт отметил, что в целом большинство беженцев планирует оставаться в странах-реципиентах — то есть принявших их государствах. В то же время важно учитывать, что люди оценивают ситуацию исходя из текущих обстоятельств.
«Когда ситуация изменится, решение о возврате или невозвращении может быть уже другим», — объяснил эксперт.
Он также отметил, что наименее вероятным является возвращение молодых женщин, которые за границей создали семью.
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«Почти нет шансов, что кто-нибудь из них вернется», — констатировал ученый.
В то же время, по его словам, есть случаи, когда украинцы, которые нашли пару за границей, вместе с партнером переезжают жить в Украину.
«Но это действительно единичные случаи. И в общем количестве такие ситуации не отражаются. Это даже не процент, а гораздо меньше процента», — сообщил Позняк.
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Что влияет на решение вернуться в Украину

По словам эксперта, на решение украинцев вернуться из-за границы могут влиять разные факторы:
  • стандарты жизни;
  • уровень заработной платы;
  • наличие жилья в Украине;
  • социальный статус;
  • соответствие работы квалификации.
«Но надо иметь в виду, что большинство наших граждан, вынужденно выехавших за границу, работают на работах, не соответствующих их квалификации», — констатировал специалист.
Он уточнил, что на самом деле «достаточно немного тех, кто действительно вышел на работу по профессии, на кого учился и кем работал в Украине».
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«И даже если человек за границей зарабатывает больше, чем удавалось зарабатывать в Украине, то на это еще накладывается фактор цен, которые в ЕС выше», — отметил ученый.
Кроме того, важное значение может иметь разница в социальном статусе, который человек имел в Украине и который получил за границей.
«Если аналитик уехал и работает продавцом в магазине, это накладывает психологический отпечаток, влияет морально. И человек может вернуться домой даже несмотря на то, что где-то за границей зарабатывает больше», — сообщил Позняк.

Важно ли «ощущение дома»

На желание украинцев вернуться может повлиять и стремление жить в своей стране.
«Конечно, есть и такое. В целом на решение оказывает влияние целый комплекс факторов. Здесь нельзя говорить о том, что под действием какого-то одного фактора человек принимает решение о возвращении или невозвращении», — пояснил Позняк.
По его словам, люди учитывают разные обстоятельства, в том числе и тоску по дому.
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В то же время эксперт считает, что сейчас призывать украинцев возвращаться домой нерационально, поскольку за границей они находятся в относительной безопасности.
«Мы должны беречь наших людей. Но надо связи с ними поддерживать, контактировать всячески, чтобы у них сохранялся интерес. Чтобы они потом после завершения войны перешли к конкретным действиям для возвращения», — подытожил Позняк.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что все больше украинских мигрантов в странах ЕС не планируют возвращаться домой даже после завершения войны. Хотя эмоциональная связь с Украиной остается сильной, на решение все больше влияют практические факторы — безопасность, экономические перспективы, уровень жизни и стабильность.
По материалам:
РБК-Україна
Мигранты
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