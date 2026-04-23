В Украину планируют вернуться около 2 млн человек: как Минсоцполитики готовится к возвращению граждан Сегодня 16:05

Украина готовится к возвращению 2 млн граждан

После завершения активных боевых действий в Украину могут вернуться около 2 млн граждан. В связи с этим общины должны быть готовы принять новых жителей и обеспечить доступ к социальным услугам и инфраструктуре.

Об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин во время проходившей в рамках проекта LB.ua «Новая страна» дискуссионной панели.

Факторы, которые будут влиять на решение о возвращении

«После завершения активных боевых действий в Украину планируют вернуться около 2 млн человек. Наши общины должны быть способны принять такое количество новых жителей, нуждающихся в доступе к соответствующим социальным услугам и инфраструктуре. Именно поэтому важно сосредоточиться не на индивидуальной помощи возвращающимся, а на поддержке общин. Это подход, от которого выиграют все украинцы», — отметил Улютин.

Министр подчеркнул, что решение о возвращении украинцы будут принимать, сравнивая условия жизни за границей с возможностями, которые они получат в Украине. Речь идет не об одном факторе, а о совокупности условий — от безопасности до доступа к работе, образованию, медицине и жилью.

В этом контексте важно развитие Центров единства за рубежом, в которых можно будет получить консультации по возможностям как в странах пребывания, так и в Украине.

Министр напомнил, что в Берлине открылся первый в Европе Центр единства, к работе которого уже присоединились международные и украинские партнеры, предоставляющие широкий спектр услуг.

В частности, Пенсионный фонд Украины предоставляет консультации по пенсиям, жилищным субсидиям, льготам и социальной помощи, УВКБ ООН — консультирование для возвращающихся в Украину, Украинский консультационный центр ICMPD — практическую помощь по пребыванию в Германии, предконсульскую подготовку в сотрудничестве с украинским консульством.

Напомним, ранее глава Офиса миграционной политики, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, эксперт по трудовой миграции Василий Воскобойник заявил , что Украина может столкнуться с медленным возвращением граждан из-за границы. После войны домой вернется только 10−15% украинцев.

Finance.ua также писал со ссылкой на исследование Центра экономической стратегии, после окончания войны в Украину вернется 1,3−2,2 млн беженцев:

оптимистический сценарий — вернутся 2,2 млн украинцев, останутся за границей — 2,1 млн беженцев (без учета россии и беларуси);

средний сценарий — вернутся 1,6 млн беженцев, а 2,7 млн ​​останутся за границей;

пессимистический сценарий — вернутся только 1,3 млн украинцев, а за границей останутся 3,0 млн.

