Зеленский: минимальная зарплата до конца года вырастет до 6500 гривен

На пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что минимальная зарплата в Украине до конца года вырастет до 6500 гривен. Он также напомнил, что два года назад она была около 4000 гривен.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
«Мы хотим построить страну, в которой нет бедности. Это как раз то направление, которое нам придется строить с нуля. Тем не менее, увеличение минимальной зарплаты с 5000 до 6000 гривен — это мы ввели. С 4000, если быть справедливым, когда я стал президентом… До конца этого года (будет, — ред.) 6500 тысяч гривен», — отметил Зеленский.
Напомним, повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен перенесли с 1 июля на 1 декабря 2021 года. Соответствующая норма заложена в законе о государственном бюджете на 2021 год.
При этом Национальный банк Украины улучшил прогноз роста номинальной заработной платы украинцев. Прогноз на 2021 год улучшен до 17,8% по сравнению с 16,6%, которые НБУ ожидал в январе. Ожидается, что реальная зарплата украинцев (с учетом инфляции) вырастет в 2021 году на 8,6%.
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