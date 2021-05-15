0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 153 0

Зеленский: минимальная зарплата до конца года вырастет до 6500 гривен

Зеленский: минимальная зарплата до конца года вырастет до 6500 гривен

На пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что минимальная зарплата в Украине до конца года вырастет до 6500 гривен. Он также напомнил, что два года назад она была около 4000 гривен.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

«Мы хотим построить страну, в которой нет бедности. Это как раз то направление, которое нам придется строить с нуля. Тем не менее, увеличение минимальной зарплаты с 5000 до 6000 гривен — это мы ввели. С 4000, если быть справедливым, когда я стал президентом… До конца этого года (будет, — ред.) 6500 тысяч гривен», — отметил Зеленский.

Напомним, повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен перенесли с 1 июля на 1 декабря 2021 года. Соответствующая норма заложена в законе о государственном бюджете на 2021 год.

При этом Национальный банк Украины улучшил прогноз роста номинальной заработной платы украинцев. Прогноз на 2021 год улучшен до 17,8% по сравнению с 16,6%, которые НБУ ожидал в январе. Ожидается, что реальная зарплата украинцев (с учетом инфляции) вырастет в 2021 году на 8,6%.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.