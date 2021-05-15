День банковского работника: ТОП-5 востребованных профессий, зарплаты (инфографика)

Специально ко дню банковского работника, аналитики сделали мониторинг рынка труда в банковской сфере. В мае 2021 5.4% всех актуальных вакансий на кадровом портале grc.ua составляли вакансии из профессиональной сферы «Банки/инвестиции/лизинг».

Об этом пишет кадровый портал grc.ua

Средняя заработная плата, которую предлагают работодатели категории составляет 17 тыс. грн. При этом, некоторые специалисты могут претендовать на более высокие оклады. Так, специалисты с опытом от 6 лет, знающие английский язык и обладающие необходимым образованием могут рассчитывать на компенсацию от 36.6 тыс. грн (5% всех вакансий).

Банковский сотрудник, работающий в региональном отделении с опытом работы от трех до шести лет может претендовать на сумму от 24.3 тыс. Операционистам и другим менеджерам младшего звана предлагают компенсацию в районе 12.1 тыс. грн (таких ваканий большинство- 50% от общего числа предложений о работе в категории)

Пятерка самых востребованных специалистов (оклады):

специалисты по продажам финансовых услуг могут рассчитывать сумму от 17,3 тыс грн,

эксперты розничного кредитования – от 14,1 тыс грн,

кассиры и инкассаторы – от 10,8 тыс. грн (средняя сумма компенсации – 12 тыс. грн),

специалисты по привлечению клиентов – от 18 тыс. грн.

сотрудники коммерческих банков – от 15 тыс. грн.

Чаще все работодатели категории «Банки/инвестиции/лизинг» ищут людей с профильным образованием (экономика, банковское дело, менеджемент, финансы и т.д.) и уже имеющих опыт работы в финансовых учреждениях (от года до трех лет). Таких вакансий 52%.

Для студентов и людей без опыта работы, банки также открыты – 31% вакансий предлагает работу будущим сотрудникам. Для более опытных соискателей вакансий меньше. Так, для кандидатов с опытом от трех до шести лет открыты 15% вакансий категории. Менеджерам с опытом работы от шести лет подходят только 2% всех вакансий.

Резюме от желающих работать в категории «Банки/инвестиции/лизинг» составляют 2% от общего числа всех актуальных резюме на кадровом портале grc.ua. В целом, вакансии перекрывают потребность в работе на 85%.

Банковская сфера гендерно-нейтральна. На предложение о работе практически поровну откликаются и женщины (51%) и мужчины (49%).

Большинство из них имеют профильное образование (89%), опыт работы от шести лет (77%) и хотели бы получать заработную плату в диапазоне от 20 до 32 тыс. грн.