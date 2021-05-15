День банковского работника: ТОП-5 востребованных профессий, зарплаты (инфографика)

Специально ко дню банковского работника, аналитики сделали мониторинг рынка труда в банковской сфере. В мае 2021 5.4% всех актуальных вакансий на кадровом портале grc.ua составляли вакансии из профессиональной сферы «Банки/инвестиции/лизинг».
Об этом пишет кадровый портал grc.ua
Средняя заработная плата, которую предлагают работодатели категории составляет 17 тыс. грн. При этом, некоторые специалисты могут претендовать на более высокие оклады. Так, специалисты с опытом от 6 лет, знающие английский язык и обладающие необходимым образованием могут рассчитывать на компенсацию от 36.6 тыс. грн (5% всех вакансий).
Банковский сотрудник, работающий в региональном отделении с опытом работы от трех до шести лет может претендовать на сумму от 24.3 тыс. Операционистам и другим менеджерам младшего звана предлагают компенсацию в районе 12.1 тыс. грн (таких ваканий большинство- 50% от общего числа предложений о работе в категории)
Пятерка самых востребованных специалистов (оклады):
Чаще все работодатели категории «Банки/инвестиции/лизинг» ищут людей с профильным образованием (экономика, банковское дело, менеджемент, финансы и т.д.) и уже имеющих опыт работы в финансовых учреждениях (от года до трех лет). Таких вакансий 52%.
Для студентов и людей без опыта работы, банки также открыты – 31% вакансий предлагает работу будущим сотрудникам. Для более опытных соискателей вакансий меньше. Так, для кандидатов с опытом от трех до шести лет открыты 15% вакансий категории. Менеджерам с опытом работы от шести лет подходят только 2% всех вакансий.
Резюме от желающих работать в категории «Банки/инвестиции/лизинг» составляют 2% от общего числа всех актуальных резюме на кадровом портале grc.ua. В целом, вакансии перекрывают потребность в работе на 85%.
Банковская сфера гендерно-нейтральна. На предложение о работе практически поровну откликаются и женщины (51%) и мужчины (49%).
Большинство из них имеют профильное образование (89%), опыт работы от шести лет (77%) и хотели бы получать заработную плату в диапазоне от 20 до 32 тыс. грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Все субсидии с мая будут выплачиваться исключительно наличнымиВчера, 10:05 - 1758 15
«Большая стройка»: каждая гривна, вложенная в дороги, приносит 5-8 грн в экономикуВчера, 13:20 - 962 11
За неделю произошел рекордный отток инвестиций из BitcoinПозавчера, 22:40 - 3872 11
Украина из-за «Северного потока-2» будет терять 5-6 млрд долларов в год, — МакогонВчера, 10:45 - 631 9
«Пенсия онлайн»: нововведение для пенсионеровВчера, 11:08 - 1530 7
Дубилет назвал плюсы и минусы введения цифровой валютыВчера, 13:00 - 1806 4
Как будет работать сервис для отчетности ФЛП в «Дії»Вчера, 12:00 - 1015 2
«Большая стройка»: каждая гривна, вложенная в дороги, приносит 5-8 грн в экономикуВчера, 13:20 - 962 11
«Новая почта» упростила отправку международных посылокВчера, 19:00 - 938 1
Предпринимателям упростили работу с кассовыми аппаратамиВчера, 17:00 - 938
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхожденияВчера, 11:36 - 169
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 449
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 606
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 458
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 3662