0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 90 0

День банковского работника: ТОП-5 востребованных профессий, зарплаты (инфографика)

День банковского работника: ТОП-5 востребованных профессий, зарплаты (инфографика)

Специально ко дню банковского работника, аналитики сделали мониторинг рынка труда в банковской сфере. В мае 2021 5.4% всех актуальных вакансий на кадровом портале grc.ua составляли вакансии из профессиональной сферы «Банки/инвестиции/лизинг».

Об этом пишет кадровый портал grc.ua

Средняя заработная плата, которую предлагают работодатели категории составляет 17 тыс. грн. При этом, некоторые специалисты могут претендовать на более высокие оклады. Так, специалисты с опытом от 6 лет, знающие английский язык и обладающие необходимым образованием могут рассчитывать на компенсацию от 36.6 тыс. грн (5% всех вакансий).

Банковский сотрудник, работающий в региональном отделении с опытом работы от трех до шести лет может претендовать на сумму от 24.3 тыс. Операционистам и другим менеджерам младшего звана предлагают компенсацию в районе 12.1 тыс. грн (таких ваканий большинство- 50% от общего числа предложений о работе в категории)

Пятерка самых востребованных специалистов (оклады):

  • специалисты по продажам финансовых услуг могут рассчитывать сумму от 17,3 тыс грн,
  • эксперты розничного кредитования – от 14,1 тыс грн,
  • кассиры и инкассаторы – от 10,8 тыс. грн (средняя сумма компенсации – 12 тыс. грн),
  • специалисты по привлечению клиентов – от 18 тыс. грн.
  • сотрудники коммерческих банков – от 15 тыс. грн.

Чаще все работодатели категории «Банки/инвестиции/лизинг» ищут людей с профильным образованием (экономика, банковское дело, менеджемент, финансы и т.д.) и уже имеющих опыт работы в финансовых учреждениях (от года до трех лет). Таких вакансий 52%.

Для студентов и людей без опыта работы, банки также открыты – 31% вакансий предлагает работу будущим сотрудникам. Для более опытных соискателей вакансий меньше. Так, для кандидатов с опытом от трех до шести лет открыты 15% вакансий категории. Менеджерам с опытом работы от шести лет подходят только 2% всех вакансий.
Резюме от желающих работать в категории «Банки/инвестиции/лизинг» составляют 2% от общего числа всех актуальных резюме на кадровом портале grc.ua. В целом, вакансии перекрывают потребность в работе на 85%.

Банковская сфера гендерно-нейтральна. На предложение о работе практически поровну откликаются и женщины (51%) и мужчины (49%).

Большинство из них имеют профильное образование (89%), опыт работы от шести лет (77%) и хотели бы получать заработную плату в диапазоне от 20 до 32 тыс. грн.

Получить деньги до зарплаты 💸

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.