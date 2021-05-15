Когда появится закон об олигархах: Президент поделился подробностями

Президент Владимир Зеленский заявил, что законопроект о статусе олигарха в Украине почти готов и его могут обнародовать уже на следующей неделе.

Об этом глава государства сообщил на итоговой пресс-конференции по результатам двух лет своей работы на посту.

«Называть их (олигархов. — Ред) фамилии не буду. Не боюсь никого. 13 (олигархов) по информации секретаря СНБО и его институции, его помощников. Давайте о критериях, и мы точно будем понимать, сколько их в Украине», — отметил Зеленский.

По словам Президента, власть очень подробно подходит к выписыванию каждой нормы этого закона.

«Он в принципе уже готов, он написан. Он почти на 100% готов, есть еще несколько деталей. Я думаю, что он появится уже на следующей неделе. Главное содержание и философия — мы не хотим убить большой бизнес. Но мы точно убиваем понятие „содержание и влияние“ олигархической системы в нашей стране», — сказал он.

Зеленский заверил, что представители крупного бизнеса будут лишены влияния на масс-медиа, политику и других чиновников.

«Если это (влияние. — Ред.) будет, эти люди получат билет под названием „олигарх“ — они появятся в специальном реестре, и тогда этот крупный бизнес может потерять большую часть активов, которые у них расположены за рубежом. Они понимают, что цена активов, что в Украине, что за рубежом, будет уменьшена не благодаря санкциям Украины, а благодаря появлению такого понятия на законодательном уровне, как „олигарх“», — добавил глава государства.

15 апреля Зеленский предложил разработать законопроект о статусе олигарха в Украине. Глава государства заявил, что больше нельзя допускать влияния олигархов на политику, экономику, законы и Верховную Раду Украины. «Я предложил Совету национальной безопасности и обороны и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать новый фундаментальный законопроект о статусе олигарха в нашей стране, — такого в Украине не было. Считаю, что это один из приоритетов: что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов, потому что мы поддерживаем большой бизнес и любой бизнес в Украине», — сказал Зеленский.