Когда появится закон об олигархах: Президент поделился подробностями

Президент Владимир Зеленский заявил, что законопроект о статусе олигарха в Украине почти готов и его могут обнародовать уже на следующей неделе.
Об этом глава государства сообщил на итоговой пресс-конференции по результатам двух лет своей работы на посту.
«Называть их (олигархов. — Ред) фамилии не буду. Не боюсь никого. 13 (олигархов) по информации секретаря СНБО и его институции, его помощников. Давайте о критериях, и мы точно будем понимать, сколько их в Украине», — отметил Зеленский.
По словам Президента, власть очень подробно подходит к выписыванию каждой нормы этого закона.
«Он в принципе уже готов, он написан. Он почти на 100% готов, есть еще несколько деталей. Я думаю, что он появится уже на следующей неделе. Главное содержание и философия — мы не хотим убить большой бизнес. Но мы точно убиваем понятие „содержание и влияние“ олигархической системы в нашей стране», — сказал он.
Зеленский заверил, что представители крупного бизнеса будут лишены влияния на масс-медиа, политику и других чиновников.
«Если это (влияние. — Ред.) будет, эти люди получат билет под названием „олигарх“ — они появятся в специальном реестре, и тогда этот крупный бизнес может потерять большую часть активов, которые у них расположены за рубежом. Они понимают, что цена активов, что в Украине, что за рубежом, будет уменьшена не благодаря санкциям Украины, а благодаря появлению такого понятия на законодательном уровне, как „олигарх“», — добавил глава государства.
15 апреля Зеленский предложил разработать законопроект о статусе олигарха в Украине. Глава государства заявил, что больше нельзя допускать влияния олигархов на политику, экономику, законы и Верховную Раду Украины. «Я предложил Совету национальной безопасности и обороны и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать новый фундаментальный законопроект о статусе олигарха в нашей стране, — такого в Украине не было. Считаю, что это один из приоритетов: что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов, потому что мы поддерживаем большой бизнес и любой бизнес в Украине», — сказал Зеленский.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Правительство конкретизировало назначение жилищных субсидий6 ч. назад - 618 4
Укрпочта отключает все терминалы банков в своих отделениях5 ч. назад - 1059 2
Как будет работать сервис для отчетности ФЛП в «Дії»Вчера, 12:00 - 1053 2
Минагрополитики планирует создать антирейдерскую комиссию для защиты фермеровОколо часа назад - 28 1
Реестр коррупционеров пополнили 200 депутатов4 ч. назад - 515 1
В Нацбанке назвали причину укрепления гривны4 ч. назад - 1435 1
«Новая почта» упростила отправку международных посылокВчера, 19:00 - 1085 1
Укрпочта отключает все терминалы банков в своих отделениях5 ч. назад - 1059 2
Предпринимателям упростили работу с кассовыми аппаратамиВчера, 17:00 - 1016
Гетманцев рассказал, где Украина будет брать деньги в случае провала переговоров с МВФВчера, 20:00 - 889
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхожденияВчера, 11:36 - 200
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 457
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 620
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 460
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 3681