Правительство с 20 мая прекращает регулировать цены на газ для теплокоммунэнерго

Действие специальных обязательств (ПСО) по продаже природного газа предприятиям теплоснабжения прекращается в четверг, 20 мая.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«С завтрашнего дня правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго и не обязывает „Нафтогаз“ продавать голубое топливо для них по фиксированной цене. Это еще один чрезвычайно важный шаг к созданию полноценного рынка газа», — сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что отмена ПСО для тепловиков позволит местным властям взять на себя ответственность за тарифы на тепло и горячую воду.

«Согласно разъяснениям НКРЭКУ, смена поставщика возможна даже при условии наличия задолженности за газ», — подчеркнул премьер-министр.

Шмыгаль обратился к министру развития общин и территорий Алексею Чернышеву, министру энергетики Герману Галущенко и главе «Нафтогаза» Юрию Витренко относительно необходимости исполнить положения меморандума с мэрами городов в срок 3 недели.

Справка Finance.ua:

30 апреля Кабинет Министров продлил срок действия специальных обязательств ( ПСО ) по продаже природного газа предприятиям теплоснабжения до 20 мая. Минрегион тогда заявил, что предприятия теплоснабжения не смогут сменить поставщика газа после отмены спецобязательств без урегулирования задолженности перед НАК «Нафтогаз Украины».