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Правительство с 20 мая прекращает регулировать цены на газ для теплокоммунэнерго

Правительство с 20 мая прекращает регулировать цены на газ для теплокоммунэнерго

Действие специальных обязательств (ПСО) по продаже природного газа предприятиям теплоснабжения прекращается в четверг, 20 мая.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«С завтрашнего дня правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго и не обязывает „Нафтогаз“ продавать голубое топливо для них по фиксированной цене. Это еще один чрезвычайно важный шаг к созданию полноценного рынка газа», — сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что отмена ПСО для тепловиков позволит местным властям взять на себя ответственность за тарифы на тепло и горячую воду.

«Согласно разъяснениям НКРЭКУ, смена поставщика возможна даже при условии наличия задолженности за газ», — подчеркнул премьер-министр.

Шмыгаль обратился к министру развития общин и территорий Алексею Чернышеву, министру энергетики Герману Галущенко и главе «Нафтогаза» Юрию Витренко относительно необходимости исполнить положения меморандума с мэрами городов в срок 3 недели.

Справка Finance.ua:

  • 30 апреля Кабинет Министров продлил срок действия специальных обязательств (ПСО) по продаже природного газа предприятиям теплоснабжения до 20 мая. Минрегион тогда заявил, что предприятия теплоснабжения не смогут сменить поставщика газа после отмены спецобязательств без урегулирования задолженности перед НАК «Нафтогаз Украины».
  • Межотраслевая ассоциация по развитию систем теплоснабжения «Укртеплокоммунэнерго» заявляет о необходимости быстрой реструктуризации долгов предприятий теплоэнергетики, возникших из-за экономически необоснованных тарифов.
По материалам УКРИНФОРМ
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