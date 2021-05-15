Правительство с 20 мая прекращает регулировать цены на газ для теплокоммунэнерго

Действие специальных обязательств (ПСО) по продаже природного газа предприятиям теплоснабжения прекращается в четверг, 20 мая.
Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«С завтрашнего дня правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго и не обязывает „Нафтогаз“ продавать голубое топливо для них по фиксированной цене. Это еще один чрезвычайно важный шаг к созданию полноценного рынка газа», — сказал Шмыгаль.
Он подчеркнул, что отмена ПСО для тепловиков позволит местным властям взять на себя ответственность за тарифы на тепло и горячую воду.
«Согласно разъяснениям НКРЭКУ, смена поставщика возможна даже при условии наличия задолженности за газ», — подчеркнул премьер-министр.
Шмыгаль обратился к министру развития общин и территорий Алексею Чернышеву, министру энергетики Герману Галущенко и главе «Нафтогаза» Юрию Витренко относительно необходимости исполнить положения меморандума с мэрами городов в срок 3 недели.
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