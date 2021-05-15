Смогли бы вы устроиться на работу в банк? (тест)

Ежегодно 20 мая в Украине отмечается профессиональный праздник банкиров. Многие, конечно, хотели бы присоединиться к банковскому кругу. Но, работа в банке не простая. Она требует от человека внимания к мелочам, усидчивости, терпения и, конечно же, умения брать на себя ответственность.

Порой, даже попасть на работу в банк – уже вызов. Тестирование в банке обычно начинается с числовых, вербальных задач. А также задач на логику.

Поэтому, ко Дню банкира, редакция Finane.ua решила не только поздравить сотрудников банковской сферы (мы вас очень ценим – больше чем золото и Bitcoin!), но и испытать всех тех, кто хотел бы попробовать устроиться в мир банковского дела.