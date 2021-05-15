Смогли бы вы устроиться на работу в банк? (тест)

Ежегодно 20 мая в Украине отмечается профессиональный праздник банкиров. Многие, конечно, хотели бы присоединиться к банковскому кругу. Но, работа в банке не простая. Она требует от человека внимания к мелочам, усидчивости, терпения и, конечно же, умения брать на себя ответственность.
Порой, даже попасть на работу в банк – уже вызов. Тестирование в банке обычно начинается с числовых, вербальных задач. А также задач на логику.
Поэтому, ко Дню банкира, редакция Finane.ua решила не только поздравить сотрудников банковской сферы (мы вас очень ценим – больше чем золото и Bitcoin!), но и испытать всех тех, кто хотел бы попробовать устроиться в мир банковского дела.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Правительство конкретизировало назначение жилищных субсидий6 ч. назад - 618 4
Укрпочта отключает все терминалы банков в своих отделениях5 ч. назад - 1059 2
Как будет работать сервис для отчетности ФЛП в «Дії»Вчера, 12:00 - 1053 2
Минагрополитики планирует создать антирейдерскую комиссию для защиты фермеровОколо часа назад - 28 1
Реестр коррупционеров пополнили 200 депутатов4 ч. назад - 515 1
В Нацбанке назвали причину укрепления гривны4 ч. назад - 1435 1
«Новая почта» упростила отправку международных посылокВчера, 19:00 - 1085 1
Укрпочта отключает все терминалы банков в своих отделениях5 ч. назад - 1059 2
Предпринимателям упростили работу с кассовыми аппаратамиВчера, 17:00 - 1016
Гетманцев рассказал, где Украина будет брать деньги в случае провала переговоров с МВФВчера, 20:00 - 889
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхожденияВчера, 11:36 - 200
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 457
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 620
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 460
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 3682