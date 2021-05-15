Президент рассказал, когда закончится эпоха бедности

Президент Владимир Зеленский заявил, что эпоха бедности закончится только тогда, когда все будут платить налоги, когда будет дерегуляция, и когда государство будет максимально диджитализировано — он пообещал, что все это обязательно будет.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о его предвыборных обещаниях — конец какой эпохи уже наступил и какая эпоха началась.

«Не помню, была ли на бигбордах эпоха Медведчука. Я думаю, что это часть программы общества, а не программы президента. Я считаю, что эта эпоха заканчивается», — сказал Зеленский.

«Эпоха коррупции. Я, в принципе, считаю, что мы сделали много шагов вперед. Мощная санкционная политика — да, я нашел другой путь, через СНБО, но в последнее время начали работать очень мощно и прокуроры, и СБУ, и полиция. Мы чистим от коррупции. Выстроенные крупным бизнесом вертикали — эти вертикали в каждой институции Украины, я считаю, что мы начали окончание этой эпохи. И я точно ее закончу», — добавил Президент.

Также он рассказал об «эпохе бедности».

«Это (эпоха бедности. — Ред.) самое сложное. То, что я до этого сказал, это будет зависеть от моей воли, и я ее проявляю, а далее поддержка правоохранителей, и надеюсь, что я не останусь один на один с этими группами. Тем не менее, я спокоен, и сейчас, в конце второго года, я себя очень хорошо чувствую и понимаю, что я делаю, куда иду.

Что касается бедности — непросто, не все зависит от меня. Скажу честно: давлю на правительство, чтобы мы увеличивали и минималку, и пенсии. Им непросто и со мной, с одной стороны, с другой, с наполнением бюджета. Экономика развивается не очень хорошо, довольно медленно из-за COVID, но тем не менее, если сравнивать с европейскими и мировыми странами, я считаю, что мы в нормальном состоянии находимся», — сказал Зеленский.

«Эпоха бедности завершится только тогда, когда все будут платить налоги, когда дерегуляция будет, и когда государство будет максимально диджитализировано. Все это будет. Обязательно», — заверил он.

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