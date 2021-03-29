День финансов: жизнь с локдауном, портрет программиста-фрилансера, расходы при «растаможке» авто из США

Понедельник, 5 апреля. Начинаем неделю с локдауна. Поэтому сегодня поговорим о больничных, зарплатах врачей, фрилансе, и покупках онлайн.

Ужесточенный локдаун в Киеве. Начало. Локдаун в Киеве будет длиться с 5 апреля по 16 апреля. Смягчение ограничений раньше установленного срока возможно, но только если Киев выйдет из «красной» зоны. В КГГА также ответили продлят ли ужесточенный локдаун в Киеве после 16 апреля. А глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан предупредил столичных работодателей, которые, несмотря на локдаун, продолжили работать в полном объеме, о штрафах за нарушение карантинных ограничений в офисах. Минздрав обновил список зон карантина.

Размер больничных и зарплаты врачей. Глава Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский рассказал, что в 2020 году украинские больницы получили возможность выплачивать повышенные зарплаты медикам и использовать на эти цели деньги, выделенные Министерством здравоохранения и аккумулированные за год на счетах медучреждений. В качестве примера он привел несколько медучреждений и назвал зарплаты персонала. Кстати, журналисты 1+1 утверждают, что в Украине увеличился размер больничных всего на 10 гривен.

Получить пенсию «наличкой» — не всегда бесплатно. С 1 сентября 2021 года получение денег в наличной форме будет бесплатно только для части пенсионеров. Такое постановление обнародовано на Правительственном портале. Все пенсионеры, которые еще не выбрали себе уполномоченный банк, должны будут это сделать. Для доставки пенсий уполномоченный банк на договорных началах сможет привлекать операторов почтовой связи. Оплата услуг по доставке на дом будет производиться получателями помощи.

«Ипотека 7%». Итоги первого месяца. Как сообщает Фонд развития предпринимательства, за первый месяц действия программы «Доступная ипотека 7%» банки подписали 59 договоров на 43 млн грн — в целом за этот период банки получили 212 заявок. При этом заявки получали 7 банков: ПриватБанк, Ощадбанк, Банк Альянс, Укргазбанк, Банк Глобус, ОТП Банк, Кредобанк. Сегодня же в «Слуге народа» рассказали, как государство намерено обеспечивать украинцев доступным жильем.

Портрет программиста-фрилансера. Фриланс-биржа Freelancehunt опросила 2183 зарегистрированных на платформе программистов и на основании полученных данных составила портрет украинского разработчика. В профессии преимущественно мужчины — 93%. В возрасте от 18 до 24 лет — 36%. Большинство разработчиков уже имеют статус Middle (29%).

Расходы при растаможке авто из США. Гостаможслужба направила 1 апреля 2021 года своим подразделениям письмо «О расходах на транспортировку». Оно регулирует определение таможенной стоимости транспортных средств, ввозимых в Украину из США. При определении таможенной стоимости автомобиля и начислении налогов на него при растаможивании учитывается не только стоимость автомобиля, но и расходы на транспортировку в Украину.

#Трохиреклами. Спонсор сегодняшней рассылки Ocean Credit — сервис, который смог! Он позволяет покупателям приобрести нужный товар в кредит или небольшую рассрочку, а продавцам — привлечь новых клиентов и повысить продажи. Сервис уже работает во всех магазинах, где есть кнопка «Покупки з Ocean Credit» или в каталоге на сайте Ocean Credit. Классно, что в последнем представлены тысячи товаров от одежды до продукции Apple, которые можно купить в рассрочку до 6 месяцев.



Любопытно, что вы даже можете 2 недели пользоваться покупкой и в случае необходимости вернуть ее (если товар оказался бракованным или просто не подошел). Не заплатив при этом ни процентов, ни комиссий. То есть ничего. Удобно. 💁‍♀️