Получение пенсий в наличной форме будет бесплатно только для части пенсионеров

С 1 сентября 2021 года получение денег в наличной форме будет бесплатно только для части пенсионеров.

Такое постановление обнародовано на Правительственном портале.

Кабмин принял постановление «О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины».

Как сказано в постановлении, Пенсионный фонд Украины в 1 сентября 2021 года должен провести конкурс для выбора организаций, которые будут производить выплату и доставку пенсий и денежного пособия по месту фактического проживания получателей. До определения победителей доставку пенсий продолжит «Укрпочта».

Сроки. До 1 сентября 2021 года все пенсионеры, которые еще не выбрали себе уполномоченный банк, должны будут это сделать.

Для доставки пенсий уполномоченный банк на договорных началах сможет привлекать операторов почтовой связи. Оплата услуг по доставке на дом будет производиться получателями помощи.

Доставку будет оплачивать Пенсионный фонд Украины для:

лиц с инвалидностью I группы, лиц, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном стороннем уходе,

лиц, достигших 80-летнего возраста, получателей государственной социальной помощи, не имеющие права на пенсию и пособия по уходу.

Справка Finance.ua:

В апреле в Украине изменился пенсионный возраст. Теперь уйти на заслуженный отдых в 59 лет и 6 месяцев смогут женщины, родившиеся с 1 октября 1960 г. по 31 марта 1961 года. В 60 лет на пенсию будут выходить женщины, родившиеся после 1 апреля 1961 года.

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что при выходе на пенсию ФЛП ы смогут рассчитывать только на минимальные выплаты. При условии, что есть стаж.

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