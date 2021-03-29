Получение пенсий в наличной форме будет бесплатно только для части пенсионеров

С 1 сентября 2021 года получение денег в наличной форме будет бесплатно только для части пенсионеров.
Такое постановление обнародовано на Правительственном портале.
Кабмин принял постановление «О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины».
Как сказано в постановлении, Пенсионный фонд Украины в 1 сентября 2021 года должен провести конкурс для выбора организаций, которые будут производить выплату и доставку пенсий и денежного пособия по месту фактического проживания получателей. До определения победителей доставку пенсий продолжит «Укрпочта».
Сроки. До 1 сентября 2021 года все пенсионеры, которые еще не выбрали себе уполномоченный банк, должны будут это сделать.
Для доставки пенсий уполномоченный банк на договорных началах сможет привлекать операторов почтовой связи. Оплата услуг по доставке на дом будет производиться получателями помощи.
Доставку будет оплачивать Пенсионный фонд Украины для:
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