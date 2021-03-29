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«Ипотека 7%»: за первый месяц банки выдали 59 кредитов

«Ипотека 7%»: за первый месяц банки выдали 59 кредитов

За первый месяц действия программы “Доступная ипотека 7%” банки подписали 59 договоров на 43 млн грн – в целом за этот период банки получили 212 заявок.

Об этом сообщает Фонд развития предпринимательства.

Отмечается, что банки согласовали 28% заявок, 6% (12 заявок) – отклонили, по остальным – идет процесс обработки.

При этом, заявки получали 7 банков – ПриватБанк, Ощадбанк, Банк Альянс, Укргазбанк, Банк Глобус, ОТП Банк, Кредобанк.

За месяц Банк Глобус удовлетворил больше всего заявок:

  • 22 кредита на 17,2 млн грн, далее следуют ПриватБанк (17 кредитов на 10,2 млн грн),
  • Укргазбанк (7 заявок на 6,8 млн грн)
  • Кредобанк (9 заявок на 6,5 млн грн).

Вторичный рынок недвижимости – 76,2%, на первичный – 23,8%.

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По материалам Finance.UA
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