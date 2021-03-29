«Ипотека 7%»: за первый месяц банки выдали 59 кредитов

За первый месяц действия программы “Доступная ипотека 7%” банки подписали 59 договоров на 43 млн грн – в целом за этот период банки получили 212 заявок.
Об этом сообщает Фонд развития предпринимательства.
Отмечается, что банки согласовали 28% заявок, 6% (12 заявок) – отклонили, по остальным – идет процесс обработки.
При этом, заявки получали 7 банков – ПриватБанк, Ощадбанк, Банк Альянс, Укргазбанк, Банк Глобус, ОТП Банк, Кредобанк.
За месяц Банк Глобус удовлетворил больше всего заявок:
Вторичный рынок недвижимости – 76,2%, на первичный – 23,8%.
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