«Ипотека 7%»: за первый месяц банки выдали 59 кредитов

За первый месяц действия программы “Доступная ипотека 7%” банки подписали 59 договоров на 43 млн грн – в целом за этот период банки получили 212 заявок.

Об этом сообщает Фонд развития предпринимательства.

Отмечается, что банки согласовали 28% заявок, 6% (12 заявок) – отклонили, по остальным – идет процесс обработки.

При этом, заявки получали 7 банков – ПриватБанк, Ощадбанк, Банк Альянс, Укргазбанк, Банк Глобус, ОТП Банк, Кредобанк.

За месяц Банк Глобус удовлетворил больше всего заявок:

22 кредита на 17,2 млн грн, далее следуют ПриватБанк (17 кредитов на 10,2 млн грн),

Укргазбанк (7 заявок на 6,8 млн грн)

Кредобанк (9 заявок на 6,5 млн грн).

Вторичный рынок недвижимости – 76,2%, на первичный – 23,8%.

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