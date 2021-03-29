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В столице будут штрафовать за несоблюдение карантина в офисах

В столице будут штрафовать за несоблюдение карантина в офисах

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан предупредил столичных работодателей, которые несмотря на локдаун продолжили работать в полном объеме, о штрафах за нарушение карантинных ограничений в офисах.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

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«К сожалению, 85% коллективов работали в полном объеме, в помещениях не соблюдают дистанцию, режима ношения масок. Поэтому мы будем штрафовать таких работодателей минимум на 34 тысячи гривен», — сказал он, добавив, что в большинстве офисов — как государственных, так и частных — нарушаются карантинные ограничения.

Рубан отметил, что в случае обнаружения нарушений на место будут направлять правоохранителей.

Напомним, в связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса Киев с понедельника, 5 апреля, вводит более строгие ограничения. Проезд в транспорте будет только по спецпропускам. По пропускам будет работать даже метро.

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По материалам УКРИНФОРМ
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