В столице будут штрафовать за несоблюдение карантина в офисах

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан предупредил столичных работодателей, которые несмотря на локдаун продолжили работать в полном объеме, о штрафах за нарушение карантинных ограничений в офисах.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

Читайте также: В КГГА ответили, продлят ли ужесточенный локдаун в Киеве после 16 апреля

«К сожалению, 85% коллективов работали в полном объеме, в помещениях не соблюдают дистанцию, режима ношения масок. Поэтому мы будем штрафовать таких работодателей минимум на 34 тысячи гривен», — сказал он, добавив, что в большинстве офисов — как государственных, так и частных — нарушаются карантинные ограничения.

Рубан отметил, что в случае обнаружения нарушений на место будут направлять правоохранителей.

Напомним, в связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса Киев с понедельника, 5 апреля, вводит более строгие ограничения. Проезд в транспорте будет только по спецпропускам. По пропускам будет работать даже метро.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫