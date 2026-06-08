Государство заработало на перегруженных фурах 6 млн грн за месяц Сегодня 08:33 — Казна и Политика

Автоматический контроль позволяет выявлять транспортные средства с превышением допустимых весовых и габаритных параметров.

В мае 2026 года благодаря работе автоматической системы габаритно-весового контроля WIM в государственный бюджет поступило 6,1 млн грн.

Об этом сообщили в Агентстве восстановления.

За месяц зафиксировали около 500 нарушений

В течение мая инспекторы Укртрансбезопасности вынесли 495 постановлений за нарушение весовых норм. Общая сумма штрафов составила 7,1 млн. грн.

Наибольшее количество нарушений зафиксировали в:

Днепропетровской области — 68;

Винницкой области — 66;

Хмельницкой области — 53.

Как работает система WIM

«WIM не только обеспечивает дополнительные поступления в бюджет, но и помогает сохранять дорожную инфраструктуру», — говорится в сообщении.

Автоматический контроль позволяет выявлять транспортные средства с превышением допустимых весовых и габаритных параметров, являющихся одной из основных причин разрушения дорожного покрытия и искусственных сооружений.

Габаритно-весовой контроль осуществляется с помощью специальных датчиков, вмонтированных в дорожное покрытие. Они определяют вес транспортного средства при движении, а камеры фиксируют скорость, габариты и номерные знаки. После этого информация автоматически передается в центры обработки данных Агентства восстановления и Укртрансбезопасности для дальнейшей обработки.

Сеть WIM Агентство восстановления внедрило для круглосуточного мониторинга движения тяжеловесного транспорта, автоматической фиксации нарушений без влияния человеческого фактора и эффективной защиты автомобильных дорог и мостов от преждевременного разрушения.

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