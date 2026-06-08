Государство заработало на перегруженных фурах 6 млн грн за месяц

В течение мая инспекторы Укртрансбезопасности вынесли 495 постановлений за нарушение весовых норм. Общая сумма штрафов составила 7,1 млн. грн.
Наибольшее количество нарушений зафиксировали в:
Днепропетровской области — 68;
Винницкой области — 66;
Хмельницкой области — 53.
Как работает система WIM
«WIM не только обеспечивает дополнительные поступления в бюджет, но и помогает сохранять дорожную инфраструктуру», — говорится в сообщении.
Автоматический контроль позволяет выявлять транспортные средства с превышением допустимых весовых и габаритных параметров, являющихся одной из основных причин разрушения дорожного покрытия и искусственных сооружений.
Габаритно-весовой контроль осуществляется с помощью специальных датчиков, вмонтированных в дорожное покрытие. Они определяют вес транспортного средства при движении, а камеры фиксируют скорость, габариты и номерные знаки. После этого информация автоматически передается в центры обработки данных Агентства восстановления и Укртрансбезопасности для дальнейшей обработки.
Сеть WIM Агентство восстановления внедрило для круглосуточного мониторинга движения тяжеловесного транспорта, автоматической фиксации нарушений без влияния человеческого фактора и эффективной защиты автомобильных дорог и мостов от преждевременного разрушения.