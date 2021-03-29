Портрет программиста-фрилансера: подработки приносят от $1000 до $3000 в месяц

Фриланс-биржа Freelancehunt опросила 2183 зарегистрированных на платформе программистов и на основании полученных данных составила портрет украинского разработчика.
Об этом пишет AIN.UA.
Возраст:
Инфографика: Freelancehunt
Язык программирования:
Доходы:
Инфографика: Freelancehunt
Английским на уровне Intermediate владеют 58% программистов, у 38% – более продвинутые знания.
88% программистов-фрилансеров работают из дому. У 42% есть свои квартиры, каждый третий – арендует жилье. 25% разработчиков живут вместе с родителями.
В целом, 78% IT-специалистов отметили, что их устраивает профессия и менять ее они не собираются.
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