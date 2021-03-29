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Портрет программиста-фрилансера: подработки приносят от $1000 до $3000 в месяц

Портрет программиста-фрилансера: подработки приносят от $1000 до $3000 в месяц

Фриланс-биржа Freelancehunt опросила 2183 зарегистрированных на платформе программистов и на основании полученных данных составила портрет украинского разработчика.

Об этом пишет AIN.UA.

Возраст:

  • в профессии преимущественно мужчины (93%) в возрасте от 18 до 24 лет (36%);
  • свою первую строчку фрилансеры в основном написали до 21 года;
  • большинство разработчиков уже имеют статус Middle (29%), Junior-специалистов – на несколько процентов меньше, Senior – менее 10%;
  • треть опрошенных занимаются разработкой более 5 лет. 27% кодят менее 2 лет.


Инфографика: Freelancehunt

Язык программирования:

  • наиболее популярным языком программирования является PHP – его использует 32,1% участников опроса. JavaScript – 31,7%, Python – 16,2%;
  • помимо основного, большинство разработчиков владеют языками JavaScript (51%), PHP (40,5%) и SQL (38,6%).

Доходы:

  • для 32% программистов фриланс – это дополнительный источник заработка;
  • 46% опрошенных получают более $1000, 32% – более $2000. У 7% разработчиков зарплата – $3000 и выше;
  • почти половина фрилансеров указали, что стремятся зарабатывать больше;
  • 74% специалистов работают в одиночку. У 38% уже есть собственные стартапы, которые они развивают.


Инфографика: Freelancehunt

Английским на уровне Intermediate владеют 58% программистов, у 38% – более продвинутые знания.

88% программистов-фрилансеров работают из дому. У 42% есть свои квартиры, каждый третий – арендует жилье. 25% разработчиков живут вместе с родителями.

В целом, 78% IT-специалистов отметили, что их устраивает профессия и менять ее они не собираются.

Справка Finance.ua:

  • По результатам опроса платежной платформы Payoneer, украинские фрилансеры в среднем зарабатывают от $ 650 до $ 2100.
  • Средние почасовые ставки украинских фрилансеров в некоторых отраслях существенно отстают от мировых. Это, прежде всего, создание мультимедиа, переводы, управление проектами, поддержка клиентов, продажи и финансы.
  • Вместе с тем в технических нишах (программирование, IT, контроль качества) разрыв с мировыми показателями меньше, и многие украинские фрилансеры стремятся заработать с помощью своих технических компетенций.

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По материалам ain.ua
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