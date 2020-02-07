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Сколько зарабатывают фрилансеры в Украине (опрос)

Сколько зарабатывают фрилансеры в Украине (опрос)

Украинские фрилансеры в среднем зарабатывают от $650 до $2100.

Об этом свидетельствуют результаты опроса платежной платформы Payoneer.

Средние почасовые ставки украинских фрилансеров в некоторых отраслях существенно отстают от мировых. Это, прежде всего, создание мультимедиа, переводы, управление проектами, поддержка клиентов, продажи и финансы. Вместе с тем, в технических нишах (программирование, IT, контроль качества) разрыв с мировыми показателями меньше, и многие украинские фрилансеры стремятся заработать с помощью своих технических компетенций.

В Украине гендерное неравенство в доходах фрилансеров выражено еще больше, чем в мире:

  • украинские женщины получают 74% средней почасовой ставки мужчин;

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  • в мире этот разрыв меньше – 84%.

Средние почасовые ставки фрилансеров:

  • частично гендерное неравенство доходов вызвано специализацией мужчин в технических областях с высокими рейтами – программирования и IT;
  • женщины зарабатывают больше в самой популярной нише – графический и веб-дизайн;
  • средняя почасовая ставка у женщин составляет $18,8;
  • средняя почасовая ставка у мужчин – $17,7.


Инфографика: explore.payoneer.com

Наиболее популярные отрасли деятельности украинских фрилансеров. В этих индустриях работает 79% опрошенных фрилансеров:

  • графический и веб-дизайн;
  • программирование;
  • IT;
  • создание мультимедиа;
  • маркетинг и копирайтинг.

Основные способы поиска работы:

  • онлайн маркетплейсы (UpWork, Fiverr) – 71% фрилансеров в Украине и 68% фрилансеров в мире продвигают свои услуги на этих платформах;
  • по рекомендациям – 15% украинских фрилансеров находят большую часть заказов через «сарафанное радио».


Инфографика: explore.payoneer.com

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Как свидетельствуют результаты опроса, в целом, тенденции украинского рынка совпадают с мировыми: большая часть фрилансеров моложе 35 лет, мужчин-фрилансеров значительно больше, чем женщин и уровень удовлетворенности работой тесно связан с уровнем годового дохода. Проведенное исследование показало, что фриланс предоставляет привлекательные возможности для украинских соискателей, и почасовые ставки в технических нишах находятся на уровне со средними глобальными показателями.


Инфографика: explore.payoneer.com

Справка Finance.ua:

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По материалам Finance.UA
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