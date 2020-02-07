Сколько зарабатывают фрилансеры в Украине (опрос)

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Украинские фрилансеры в среднем зарабатывают от $650 до $2100.
Об этом свидетельствуют результаты опроса платежной платформы Payoneer.
Средние почасовые ставки украинских фрилансеров в некоторых отраслях существенно отстают от мировых. Это, прежде всего, создание мультимедиа, переводы, управление проектами, поддержка клиентов, продажи и финансы. Вместе с тем, в технических нишах (программирование, IT, контроль качества) разрыв с мировыми показателями меньше, и многие украинские фрилансеры стремятся заработать с помощью своих технических компетенций.
В Украине гендерное неравенство в доходах фрилансеров выражено еще больше, чем в мире:
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Средние почасовые ставки фрилансеров:
Инфографика: explore.payoneer.com
Наиболее популярные отрасли деятельности украинских фрилансеров. В этих индустриях работает 79% опрошенных фрилансеров:
Основные способы поиска работы:
Инфографика: explore.payoneer.com
Как свидетельствуют результаты опроса, в целом, тенденции украинского рынка совпадают с мировыми: большая часть фрилансеров моложе 35 лет, мужчин-фрилансеров значительно больше, чем женщин и уровень удовлетворенности работой тесно связан с уровнем годового дохода. Проведенное исследование показало, что фриланс предоставляет привлекательные возможности для украинских соискателей, и почасовые ставки в технических нишах находятся на уровне со средними глобальными показателями.
Инфографика: explore.payoneer.com
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