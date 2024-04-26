Метро на Виноградарь: в бюджет Киева вернули 139 миллионов гривен от компании-подрядчика — Finance.ua

Метро на Виноградарь: в бюджет Киева вернули 139 миллионов гривен от компании-подрядчика Сегодня 18:33 — Казна и Политика

Метро на Виноградарь: в бюджет Киева вернули 139 миллионов гривен от компании-подрядчика

Хозяйственный суд Киева взыскал с компании-подрядчика, которая должна была строить метро на Виноградарь, в бюджет столицы более 139 миллионов гривен.

Об этом пишет пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Прокуроры установили, что компания получила деньги из бюджета Киева на строительство метрополитена от станции «Сырец» до жилмассива Виноградарь и положила их на депозитные счета, благодаря чему заработала процентов более чем на 139 миллионов гривен.

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Еще в октябре 2021 года Киевская городская прокуратура обратилась в Хозяйственный суд с иском по взысканию этих денег с подрядчика в пользу Киевского городского совета.

Хозяйственный суд столицы в 2022 году удовлетворил иск прокуратуры, год спустя Северный апелляционный суд оставил это решение в силе, но Верховный суд направил дело на новое рассмотрение.

Напомним, новые станции метро «Мостицкая» и «Проспект Правды» в Киеве начали строить в 2019 году. Планировалось, что их откроют в декабре 2021 года.

В сентябре 2021 года компания «Киевметрострой», выступающая генеральным подрядчиком строительства двух станций на Виноградаре, просила перенести сроки действия договора. Строители тогда заявляли, что не успевают достроить станцию ​​до конца 2021 года.

В феврале 2023 года «Киевметрострой» возобновил строительство метро на Виноградаре, однако активное строительство не велось с осени 2023 года. В декабре того же года Киевский метрополитен расторг договор с «Киевметростроем» на продление Сырецко-Печерской линии в сторону жилмассива Виноградарь из-за срыва сроков строительства. Метрополитен успел заплатить 4 миллиарда гривен (с НДС). Часть аванса должна вернуться на бюджетный счет метрополитена.

theБабель По материалам:

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