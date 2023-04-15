Строительство возобновлено: Кличко уточнил, когда появится метро на Виноградарь — Finance.ua
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Строительство возобновлено: Кличко уточнил, когда появится метро на Виноградарь

Личные финансы
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Строительство возобновлено: Кличко уточнил, когда появится метро на Виноградарь
Строительство возобновлено: Кличко уточнил, когда появится метро на Виноградарь
Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, когда киевляне дождутся открытия обещанных станций метро на Виноградарь. Соответствующий договор на строительство заключили еще в 2018 году.
Чиновник в эфире телеканала «Киев» сообщил, что строительные работы уже возобновлены? и спрогнозировали, что метро на Виноградарь, вероятно, удастся открыть в 2024 году.
«Хочу извиниться перед киевлянами, планировалось это сделать еще в прошлом году, но с начала военных действий мы остановили строительство и оно было закрыто, во-первых, из-за объективной ситуации, когда из города уехала большая часть наших жителей. Большая часть работников и предприятий, которые были привлечены к работам, выехали за границу, треть пошла в ряды ВСУ. В этом году мы сейчас возобновили строительство снова, от вопроса строительства метро мы не отказываемся. Строительство набирает обороты для того, чтобы на следующий год метро на Виноградарь открыть», — заявил он.

Киевлянам обещали открыть метро на Виноградарь в 2023 году

Напомним, что в 2018 году Киевский метрополитен заключил договор на строительство метро на Виноградарь по итогам соответствующего тендера. Тогда конкурс выиграл ПАО «Киевметрострой». Отмечалось, что в рамках проекта будут построены сразу две станции «Мостицкая» и «Проспект Правды» общей стоимостью в 5 млрд 993 млн грн.
В документе говорилось, что метро на Виноградарь откроют в течение 3 лет — на 2021 год анонсировали завершение строительства. Однако уже в сентябре 2021 г. стороны внесли изменения в договор и перенесли сдачу проекта на 2023 год. После начала полномасштабного вторжения рф в Украину этот вопрос зашел в тупик.
По материалам:
Finance.ua
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