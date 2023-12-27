У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь — Finance.ua
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У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь

Казна и Политика
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У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
КП «Киевский метрополитен» проведет новый тендер на продолжение строительства Сырецко-Печерской линии метрополитена в сторону жилмассива Виноградарь.
Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в интервью ЭП.
Действующий генподрядчик «Киевметрострой», выигравший тендер в 2018 году, предложив 5,98 млрд грн, находится в глубоком кризисе. Компания пережила корпоративный конфликт и уволила большую часть сотрудников.
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«Насколько я понимаю, [от „Киевметростроя“ не осталось] практически ничего. Мы будем менять исполнителя и продолжать работу», — сказал Поворозник.
По словам первого зама, заказчик строительства оценит и заактирует выполненные работы. Выявленные факты злоупотреблений будут переданы правоохранительным органам, которые уже открыли уголовные производства по «Киевметрострою».
Напомним, «Киевский метрополитен» расторг договор на строительство ветки метро на Виноградаре из-за срыва сроков строительства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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