У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь — Finance.ua

У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь Сегодня 10:45 — Казна и Политика

У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь

КП «Киевский метрополитен» проведет новый тендер на продолжение строительства Сырецко-Печерской линии метрополитена в сторону жилмассива Виноградарь.

Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в интервью ЭП.

Действующий генподрядчик «Киевметрострой», выигравший тендер в 2018 году, предложив 5,98 млрд грн, находится в глубоком кризисе. Компания пережила корпоративный конфликт и уволила большую часть сотрудников.

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«Насколько я понимаю, [от „Киевметростроя“ не осталось] практически ничего. Мы будем менять исполнителя и продолжать работу», — сказал Поворозник.

По словам первого зама, заказчик строительства оценит и заактирует выполненные работы. Выявленные факты злоупотреблений будут переданы правоохранительным органам, которые уже открыли уголовные производства по «Киевметрострою».

Напомним, «Киевский метрополитен» расторг договор на строительство ветки метро на Виноградаре из-за срыва сроков строительства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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