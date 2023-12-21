Содержание и развитие метро Киева: сколько средств выделяли из столичного бюджета — Finance.ua
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Содержание и развитие метро Киева: сколько средств выделяли из столичного бюджета

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Содержание и развитие метро Киева: сколько средств выделяли из столичного бюджета
Содержание и развитие метро Киева: сколько средств выделяли из столичного бюджета
В Киеве примерно на полгода закрыли новейший участок метрополитена — шесть станций на «синей» ветке, открытых в период с 2010 по 2013 год. Причина — между станциями «Лыбидская» и «Демеевская» нужно проводить аварийные работы из-за нарушения герметизации тоннеля и его затопления.
Как оказалось, первые трещины в тоннеле появились еще через три месяца после открытия «Демеевской», правоохранители изучают, почему так произошло. После этого, без преувеличения, ЧП для города всплыли на поверхность и другие проблемы с метрополитеном. Уже известно, что летом будут проводить плановый ремонт между «Почайной» и «Тараса Шевченко» — как заверили в администрации, без закрытия станций.
«Слово и дело» решило посмотреть, сколько средств на содержание и развитие метро в последние годы выделялось из бюджета столицы.
Содержание и развитие метро Киева: сколько средств выделяли из столичного бюджета
В 2011 году на содержание и развитие киевского метрополитена в бюджете города предусмотрено 22,9 млн гривен. В следующем году расходы выросли до 41,8 млн (+82,5%).
В 2013 году расходы на столичный метрополитен выросли до 363,6 млн гривен (+769,9%).
В 2014 году расходы на содержание и развитие метро сократились на 82,1% - до 65 млн гривен. В 2015 году они выросли до 151,8 млн (+133,5%).

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В бюджете-2016 на содержание и развитие киевского метро заложили 114 млн гривен (-24,9%), в бюджете-2017 — 52,6 млн гривен (-53,9%).
В 2018—2019 годах бюджетные расходы на столичный метрополитен резко выросли по сравнению с предыдущим периодом — до 2,6 млрд гривен (+4843%) и 1 млрд 425,1 млн гривен (-45,2%) соответственно. Это произошло за счет выделения средств на строительство метро на Виноградаре.
В 2020 году на метро в бюджете заложили всего 4,2 млн гривен, в 2021 году — 20,1 млн, в 2022 году — 273,8 млн, в 2023 году — 41,6 млн грн.
По материалам:
Слово і Діло
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