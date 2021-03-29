В «Слуге народа» рассказали, как государство будет обеспечивать украинцев доступным жильем

В Украине появится единственная мощная институция, которая будет иметь необходимый ресурс, чтобы продолжить программы обеспечения жильем украинцев, говорится в сообщении «Слуги народа».

Соответствующий законопроект № 5308 подал председатель Комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов.

Предполагается, что Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) присоединится к ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания» («Укрфинжилье»).

Как известно, ГИУ действует на рынке ипотечного кредитования Украины с 2004 года. В 2020 году на выполнение задания Президента Украины по реализации программы «Доступная ипотека» было создано ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания» («Укрфинжилье»), которая фактически будет выступать посредником между банком и гражданином, чтобы граждане могли брать долгосрочные ипотечные кредиты под фиксированную ставку — 7% годовых. Компания будет рефинансировать банки, выдающие ипотечные кредиты на определенных государством условиях.

Еще один продукт от «Укрфинжилья» — лизинг недвижимости (аренда с правом выкупа) под 5% годовых, без первого взноса.

После принятия законопроекта, то есть после присоединения ГИУ, появятся новые финансово-кредитные механизмы обеспечения граждан Украины доступным жильем.

Ожидается, что в краткосрочной перспективе будет предоставлено около 8 тыс. ипотечных кредитов для приобретения жилья и приобретено 12 тыс. квартир для передачи их в финансовый лизинг.

Справка Finance.ua:

За первый месяц действия программы «Доступная ипотека 7%» банки подписали 59 договоров на 43 млн грн — всего за этот период банки получили 212 заявок. Банки согласовали 28% заявок, 6% (12 заявок) — отклонили, по остальным — идет процесс обработки. При этом заявки получали 7 банков — Приватбанк, Ощадбанк, Банк Альянс, Укргазбанк, Банк Глобус, ОТП Банк, Кредобанк.

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