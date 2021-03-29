В КГГА ответили, продлят ли ужесточенный локдаун в Киеве после 16 апреля

Решение о продлении ужесточенного локдауна в Киеве будет принято на следующей неделе. Местная власть наблюдает за динамикой заболевания COVID-19 в городе.
Об этом заявил в эфире «Украина 24» заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
По его словам, решение о продлении локдауна будет пересмотрено через неделю.
«В понедельник будем видеть динамику по COVID. В первую очередь нас интересует уровень госпитализации, уровень занятых коек с кислородом. По результатам недели будем принимать решение, что нам делать дальше: продлевать или останавливать это 16 апреля», — сообщил он.
Отметим, локдаун в Киеве будет длиться с 00:00 5 апреля по 16 апреля. Смягчение ограничений раньше установленного срока возможно, но только если Киев выйдет из «красной» зоны.
Также он рассказал, что киевская власть не обсуждала возможность введения в столице комендантского часа.
Согласно сообщению СНБО, в Украине зафиксирован традиционный для выходных спад новых заражений коронавирусом, вчера заболели еще 10 179 человек. Больше всего новых случаев в Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях.
Новые карантинные ограничения с 5 апреля:
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