0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Замороженные» зарплаты: почему компании могут получить «письма счастья»

Казна и Политика
24
«Замороженные» зарплаты: почему компании могут получить «письма счастья»
«Замороженные» зарплаты: почему компании могут получить «письма счастья»
Работодатели стали получать официальные письма от Инспекции по труду и занятости населения из-за «замороженных» на одном уровне зарплат в 2026-м.
В частности, официальные письма работодателям направляет инспекция Днепровского горсовета.
Поводом для пристального внимания чиновников стали стабильные показатели в отчетности: отсутствие кадровых изменений зарплаты на одном уровне, говорится в публикации Дебет-Кредит.
Основой для рассылки «писем счастья» стала аналитическая информация от Главного управления Пенсионного фонда в Днепропетровской области. Мониторинг цифровой отчетности зафиксировал, что у определенных компаний (в частности, по состоянию на январь 2026 года) вообще не менялись два ключевых показателя:
  • количество застрахованных работников в штате;
  • общая сумма начисленной заработной платы.
Для контролирующих органов отсутствие хотя бы минимального роста выплат стало маркером возможных нарушений. Теперь мэрия просит бизнес разъяснить ситуацию с соблюдением трудового законодательства и рассмотреть возможность повышения окладов.
В своих обращениях Инспекция труда ссылается на ряд нормативных актов — от Конституции и КЗоТ до профильного «военного» закона № 2136. Однако главный акцент чиновники делают на индексации заработной платы. Несмотря на то, что в 2026 году законодательство имеет свои специфические нюансы в расчете индекса потребительских цен, обязанность компенсировать работникам подорожание жизни никто не отменял . Стабильная «минималка» без индексации — это прямое нарушение государственных гарантий.
Само письмо не является штрафом или официальным предписанием.
Пока это элемент риск-ориентированного мониторинга. Однако бизнесу шлют четкий сигнал: если работодатель будет игнорировать обращения, мэрия имеет полное право инициировать внеплановую проверку. А под прицел инспекторов попадет все: от скрытой занятости и неоформленных работников до законности увольнений и соблюдения минимальных гарантий в оплате труда.

Советы юристов

Чтобы защитить компанию от штрафов, юристы советуют действовать на упреждение:
  • Провести кадровый аудит: Проверить наличие и правильность оформления трудовых договоров, приказов, табелей учета рабочего времени и уведомлений ГНС.
  • Проанализировать начисления: Убедиться, что индексация начисляется корректно, а длительное отсутствие повышения зарплат имеет задокументированное экономическое обоснование.
  • Оценить риски: Если большинство штата годами сидят на минимальной зарплате или есть признаки скрытой маскировки трудовых отношений под ГПХ — компания в зоне высокого риска.
  • Отправить ответ: Инспекция ждет информацию в сканированном виде с подписью руководителя на указанные в письме электронные адреса.
Современный контроль со стороны Налоговой, Пенсионного фонда и местных властей стал полностью цифровым. Теперь даже «идеальная стабильность» в отчетах — повод для проверки, поэтому регулярный внутренний аудит становится для бизнеса главным инструментом самозащиты.
По материалам:
Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems