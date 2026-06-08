«Замороженные» зарплаты: почему компании могут получить «письма счастья» Сегодня 09:00 — Казна и Политика

«Замороженные» зарплаты: почему компании могут получить «письма счастья»

Работодатели стали получать официальные письма от Инспекции по труду и занятости населения из-за «замороженных» на одном уровне зарплат в 2026-м.

В частности, официальные письма работодателям направляет инспекция Днепровского горсовета.

отсутствие кадровых изменений зарплаты на одном уровне, говорится в Поводом для пристального внимания чиновников стали стабильные показатели в отчетности:говорится в публикации Дебет-Кредит.

Основой для рассылки «писем счастья» стала аналитическая информация от Главного управления Пенсионного фонда в Днепропетровской области. Мониторинг цифровой отчетности зафиксировал, что у определенных компаний (в частности, по состоянию на январь 2026 года) вообще не менялись два ключевых показателя:

количество застрахованных работников в штате;

общая сумма начисленной заработной платы.

Для контролирующих органов отсутствие хотя бы минимального роста выплат стало маркером возможных нарушений. Теперь мэрия просит бизнес разъяснить ситуацию с соблюдением трудового законодательства и рассмотреть возможность повышения окладов.

В своих обращениях Инспекция труда ссылается на ряд нормативных актов — от Конституции и КЗоТ до профильного «военного» закона № 2136. Однако главный акцент чиновники делают на индексации заработной платы. Несмотря на то, что в 2026 году законодательство имеет свои специфические нюансы в расчете индекса потребительских цен, обязанность компенсировать работникам подорожание жизни никто не отменял . Стабильная «минималка» без индексации — это прямое нарушение государственных гарантий.

Само письмо не является штрафом или официальным предписанием.

Пока это элемент риск-ориентированного мониторинга. Однако бизнесу шлют четкий сигнал: если работодатель будет игнорировать обращения, мэрия имеет полное право инициировать внеплановую проверку. А под прицел инспекторов попадет все: от скрытой занятости и неоформленных работников до законности увольнений и соблюдения минимальных гарантий в оплате труда.

Советы юристов

Чтобы защитить компанию от штрафов, юристы советуют действовать на упреждение:

Провести кадровый аудит: Проверить наличие и правильность оформления трудовых договоров, приказов, табелей учета рабочего времени и уведомлений ГНС.

Проверить наличие и правильность оформления трудовых договоров, приказов, табелей учета рабочего времени и уведомлений ГНС. Проанализировать начисления: Убедиться, что индексация начисляется корректно, а длительное отсутствие повышения зарплат имеет задокументированное экономическое обоснование.

Убедиться, что индексация начисляется корректно, а длительное отсутствие повышения зарплат имеет задокументированное экономическое обоснование. Оценить риски: Если большинство штата годами сидят на минимальной зарплате или есть признаки скрытой маскировки трудовых отношений под ГПХ — компания в зоне высокого риска.

Если большинство штата годами сидят на минимальной зарплате или есть признаки скрытой маскировки трудовых отношений под ГПХ — компания в зоне высокого риска. Отправить ответ: Инспекция ждет информацию в сканированном виде с подписью руководителя на указанные в письме электронные адреса.

Современный контроль со стороны Налоговой, Пенсионного фонда и местных властей стал полностью цифровым. Теперь даже «идеальная стабильность» в отчетах — повод для проверки, поэтому регулярный внутренний аудит становится для бизнеса главным инструментом самозащиты.

Обозреватель По материалам:

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