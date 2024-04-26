Дефицит на рынке недвижимости: почему в Киеве уменьшается предложение новых квартир — Finance.ua

Дефицит на рынке недвижимости: почему в Киеве уменьшается предложение новых квартир Сегодня 19:00 — Недвижимость

Дефицит на рынке недвижимости: почему в Киеве уменьшается предложение новых квартир

В Киеве назревает масштабный дефицит квартир в новостройках. Застройщики говорят, что квадратных метров на первичке уже не хватает. Дефицита нового жилья пока нет, но формируются предпосылки для его появления. Особенно в Киеве, где с начала полномасштабного вторжения почти не появляются новые проекты. Все это может подтолкнуть цены вверх.

Читайте также Более половины украинских новостроек имеют суды по земле

В Киеве также зафиксировано увеличение объемов сдачи нового жилья — плюс 11,6% по сравнению с 2022 годом — всего около миллиона квадратных метров, а это более 12 тысяч квартир.

Впрочем, говорить о росте первички можно только с учетом низкой сравнительной базы, ведь в первый год войны многие новостройки были заморожены, и темпы ввода жилья в эксплуатацию резко упали.

Мнение эксперта

«На данный момент на рынке наблюдается большой дефицит жилья на первичке, который обусловлен разнообразными факторами, но в первую очередь войной», — говорит генеральный директор Корпорации Недвижимости РИЭЛ Ростислав Мельник.

«Вообще во Львове, как и в Киеве, за два года застройщики начали не много новых проектов. Преимущественно достраивают имеющиеся, начинают новые очереди и работают над разрешительной документацией, чтобы стартовать, когда стабилизируется рынок», — объясняет он ситуацию на рынке.

В обоих городах, считает он, основные сложности связаны с объектами, которые на момент полномасштабного вторжения были на начальном этапе строительства, например, было построено всего два-три этажа.

Какого жилья не хватает

Особенно остро ощущается нехватка квартир у застройщиков, работающих по государственным программам «єОселя» и «єВідновлення».

Пока что дефицит жилья в новостройках точно не тотальный. Сегодня есть ситуативная нехватка определенного вида жилья — например, тех же полностью готовых однокомнатных и двухкомнатных квартир небольшой площади.

Такой провал в предложении далеко не все застройщики склонны характеризовать как дефицит.

Читайте также Украинцы подали более 150 тысяч заявлений на строительные услуги через Дію

Кредитование

Столичный риелтор Ирина Луханина говорит, что банки все менее охотно кредитуют покупку квартир по «єОселя» на вторичном рынке. Предпочитают именно новостройки или «старые новые дома» — сданные в эксплуатацию в течение последних трех лет. «Ещё недавно речь шла о домах, введенных в последние 10 лет, но сейчас все чаще фигурирует срок именно до трех лет», — отмечает Луханина.

По ее словам, уже есть проблемы с квартирами в новостройках, которые не просто введены в эксплуатацию, но и полностью готовы к заселению, то есть с ремонтом и даже мебелью.

«Такие квартиры пользуются повышенным спросом у кредитных покупателей. Ведь в этом случае ссуда оформляется на всю стоимость жилья, и уже не нужно тратить собственные сбережения на ремонт и мебель. Если же человек берет голые стены, но кредита на ремонт и мебель ему уже никто не дает — нужно тратить немалую сумму из своего кармана, а у многих „лишних“ денег просто нет», — объяснила Луханина.

Справка Finance.ua:

Более 30% опрошенных украинцев пока не планируют покупать квартиру. В то же время недвижимость в Киеве стоит 17 лет аренды. Об этом свидетельствуют результаты исследования украинского маркетплейса недвижимости Dim. ria и платформы поиска психотерапевта Rozmo.

Исследование показало, что в пяти крупнейших областях и городах Украины динамика предложения увеличивалась. Таким образом, в Киевской области, без учета Киева, в 2024 году к началу 2023 года количество предложения аренды увеличилось на 38%. А в столице — на 36%. В Одессе и Днепре количество аренды увеличилось на 12%. Во Львовской и Одесской области — на 16%.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.