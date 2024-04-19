Украинцы подали более 150 тысяч заявлений на строительные услуги через Дію — Finance.ua
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Украинцы подали более 150 тысяч заявлений на строительные услуги через Дію

Недвижимость
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Украинцы подали более 150 тысяч заявлений на строительные услуги через Дію
Украинцы подали более 150 тысяч заявлений на строительные услуги через Дію
Украинцы подали более 150 000 заявлений в Дії о заказах строительных услуг.
Об этом сообщает пресс-служба Дії.

Услуги, которые заказывают чаще всего

  • заявления об уведомлении о начале выполнения строительных работ на основании строительного паспорта,
  • разрешение на выполнение строительных работ.
82% опрашиваемых пользователей считают, что услуги предоставляются качественно.
Цифровизация строительных услуг реализуется в сотрудничестве Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры и Министерства цифровой трансформации при поддержке USAID/UK aid проекта «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS».
Напомним, что у украинцев и иностранных граждан есть возможность изменить данные о своем ФЛП в режиме онлайн через государственный сервисный портал «Дія». Однако вносить изменения можно только в часть данных. Обновлению подлежат:
  • данные о видах экономической деятельности (КВЭД);
  • контактная информация;
  • ФИО;
  • местонахождение ФЛП.
При этом вносить изменения в ФЛП онлайн можно, даже если этот ФЛП зарегистрировался в автономном режиме.
Изменить номер налогоплательщика или паспортные данные можно только оффлайн путем личного обращения к государственному регистратору в ЦПАУ.

Что такое приложение «Дія» и как им пользоваться

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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