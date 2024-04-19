Украинцы подали более 150 тысяч заявлений на строительные услуги через Дію — Finance.ua

Украинцы подали более 150 тысяч заявлений на строительные услуги через Дію Сегодня 16:13 — Недвижимость

Украинцы подали более 150 тысяч заявлений на строительные услуги через Дію

Украинцы подали более 150 000 заявлений в Дії о заказах строительных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Дії.

Услуги, которые заказывают чаще всего

заявления об уведомлении о начале выполнения строительных работ на основании строительного паспорта,

разрешение на выполнение строительных работ.

82% опрашиваемых пользователей считают, что услуги предоставляются качественно.

Цифровизация строительных услуг реализуется в сотрудничестве Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры и Министерства цифровой трансформации при поддержке USAID/UK aid проекта «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS».

Напомним, что у украинцев и иностранных граждан есть возможность изменить данные о своем ФЛП в режиме онлайн через государственный сервисный портал «Дія». Однако вносить изменения можно только в часть данных. Обновлению подлежат:

данные о видах экономической деятельности (КВЭД);

контактная информация;

ФИО;

местонахождение ФЛП.

При этом вносить изменения в ФЛП онлайн можно, даже если этот ФЛП зарегистрировался в автономном режиме.

Изменить номер налогоплательщика или паспортные данные можно только оффлайн путем личного обращения к государственному регистратору в ЦПАУ.

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