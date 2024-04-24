Цены в апреле на квартиры на первичном рынке в столице (по районам) — Finance.ua

Цены в апреле на квартиры на первичном рынке в столице (по районам) Сегодня 08:00 — Недвижимость

Цены в апреле на квартиры на первичном рынке в столице (по районам), freepik.com

Средняя цена в Киеве на первичке по состоянию на 24 апреля 2024 года составляет 49 300 грн за квадратный метр.

Это можно видеть из инфографики ЛУН.

Классы жилья

Средние цены на первичке в апреле в Киеве составляет: для эконом-класса — 38 700 грн за кв\м.

Комфорт в столице можно приобрести за 40 800 грн за кв. м, а вот бизнес-класс — 69 400 кв.м.

Самый дорогой премиум класс стоит 119 200 грн за квадратный метр. Полную таблицу инфографик можно посмотреть по ссылке.

По районам

Традиционно наиболее дорогим районом является Печерский, где цена от 87 300 грн. за м. кв., за ним следует Шевченковский с 60 900 грн. за м. кв. На 3 месте — Голосеевский район — 50 200 грн за м.кв.

Напомним, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в сотрудничестве с Еврокомиссией (ЕК) готов предоставить финансирование для запуска программ социального жилья в Украине, пилотный проект строительства жилья для льготной аренды может стартовать уже осенью 2024 года.

Модель социального жилья предусматривает, в частности, что объекты должны полностью принадлежать муниципалитету, этот сектор должен быть самоокупаемым и финансово стабильным. Старт программы социального жилья можно ожидать не ранее середины осени 2024 года, после принятия соответствующего законодательства.

Ранее сообщалось, что украинцы подали более 150 000 заявлений в Дії о заказе строительных услуг.

Наиболее заказываемые услуги:

заявления об уведомлении о начале выполнения строительных работ на основании строительного паспорта,

разрешение на выполнение строительных работ. 82% опрашиваемых пользователей считают, что услуги предоставляются качественно.

Справка Finance.ua:

Киев находится на последнем месте среди европейских столиц по стоимости аренды жилья. Цены на аренду квартир в Европе перестали расти. В то же время, Киев на последнем месте среди европейских столиц по стоимости аренды жилья. «По данным HousingAnywhere, в Европе можно заметить, что цены на аренду уже не так быстро растут, но они еще не начали падать», — отмечают аналитики ЛУН.

Средняя плата за аренду 1-комнатной квартиры в январе 2024 года составила 6 818 гривен. За месяц стоимость выросла на 3,2%. Об этом сообщает сайт Государственной службы статистики. На первом месте по стоимости аренды по-прежнему Закарпатская область, где аренда упала на 5,3% до 12 054 гривен. Львовщина на втором месте. Стоимость аренды с начала года выросла на 1,0% до 11 910 гривен.

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