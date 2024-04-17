Аренда vs. покупка жилья. Что выбирают украинцы (инфографика) — Finance.ua

Аренда vs. покупка жилья. Что выбирают украинцы (инфографика) Сегодня 09:01 — Недвижимость

Аренда vs. покупка жилья. Что выбирают украинцы (инфографика)

Более 30% опрошенных украинцев пока не планируют покупать квартиру. В то же время недвижимость в Киеве стоит 17 лет аренды.

Об этом свидетельствуют результаты исследования украинского маркетплейса недвижимости Dim.ria и платформы поиска психотерапевта Rozmova

Как растет спрос на аренду в Украине

Анализ предложения аренды по Украине показывает, что в течение 2021−2023 года количество объявлений изменялось. Наибольший рост аренды зафиксирован в 2022 году, что обусловлено ситуацией в стране и большим количеством ВПЛ.

Инфографика: Dim. ria и Rozmova

Исследование показало, что в пяти крупнейших областях и городах Украины динамика предложения увеличивалась. Таким образом, в Киевской области, без учета Киева, в 2024 году к началу 2023 года количество предложения аренды увеличилось на 38%. А в столице — на 36%. В Одессе и Днепре количество аренды увеличилось на 12%. Во Львовской и Одесской области — на 16%.

Инфографика: Dim. ria и Rozmova

Как отличаются запросы на аренду в столице

Эксперты исследовали возраст пользователей, которые чаще всего ищут недвижимость для аренды.

Среди лидеров следующие возрастные категории: 20% пользователей 25−35 лет, а 27% - 35−44 лет. 18−24 года имеют 17% авторизованных пользователей.

Инфографика: Dim. ria и Rozmova

Данные исследования иллюстрируют, что спрос на аренду формируют украинцы молодого и среднего возраста. Анализ пользователей по возрасту по областям показывает, что аудитория в возрасте 25−34 года составляют среднюю долю всех искателей аренды. В Киеве и Киевской области 28% и 27% соискателей от 35 до 44 лет. Интересно, что во Львовской и Ивано-Франковской областях наибольшее количество молодежи от 25−34 лет.

Авторы исследования проанализировали среднюю стоимость недвижимости в столице. За основу исследования брали объявления до 30 000 грн. Таким образом, самый дешевый район в Киеве — Деснянский. Однокомнатная комната стоит 9 223 грн. В Печерском районе средняя стоимость квартиры по выбранному фильтру — 25 357 грн.

Инфографика: Dim. ria и Rozmova

Планируют ли покупать квартиру

Результаты исследования показали, что 52% молодежи переезжали более четырех раз за жизнь.

Несмотря на то, что 55% отметили, что хотели бы купить собственное жилье с необходимостью делать ремонт, все же 45% респондентов указали, что хотят жить в съемной квартире мечты уже сейчас и таким образом меньше экономить, но жить в лучших условиях.

36% пока не планируют покупать квартиру, а 25% планируют покупку не позднее, чем через 5 лет.

В общей сложности 51% опрошенных пока не планируют покупать квартиру. А что касается покупки жилья, то 42% уделяют больше внимания факторам безопасности и надежности жилья.

Сколько лет аренды нужно для покупки недвижимости

В рамках исследования была подсчитана цена однокомнатной квартиры в областных центрах Украины в годах аренды. За основу исследования брали среднюю цену на покупку и аренду однокомнатной квартиры. Таким образом недвижимость в Киеве стоит 17 лет аренды. В Черновцах, Одессе и Сумах этот период занимает 20 лет, во Львове — 16 лет.

Инфографика: Dim. ria и Rozmova

Напомним, ранее ЛУН исследовал свежий анализ от HousingAnywhere. Такие города как Амстердам, Париж, Гаага, Мюнхен и Утрехт постоянно входят в топ-10 по стоимости квартир, комнат и студий и имеют постоянные проблемы с доступностью жилья в Нидерландах и Германии. Киев находится на последнем месте среди европейских столиц по стоимости аренды жилья.

По данным Госстата, с начала года стоимость выросла на 3,7% при общей инфляции в 1,2%. Средняя цена за месячную аренду 1-комнатной квартиры в марте 2024 составила 6 851 грн.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.