Аренда vs. покупка жилья. Что выбирают украинцы (инфографика) — Finance.ua
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Аренда vs. покупка жилья. Что выбирают украинцы (инфографика)

Недвижимость
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Аренда vs. покупка жилья. Что выбирают украинцы (инфографика)
Аренда vs. покупка жилья. Что выбирают украинцы (инфографика)
Более 30% опрошенных украинцев пока не планируют покупать квартиру. В то же время недвижимость в Киеве стоит 17 лет аренды.
Об этом свидетельствуют результаты исследования украинского маркетплейса недвижимости Dim.ria и платформы поиска психотерапевта Rozmova.

Как растет спрос на аренду в Украине

Анализ предложения аренды по Украине показывает, что в течение 2021−2023 года количество объявлений изменялось. Наибольший рост аренды зафиксирован в 2022 году, что обусловлено ситуацией в стране и большим количеством ВПЛ.
Инфографика: Dim. ria и Rozmova
Инфографика: Dim. ria и Rozmova
Исследование показало, что в пяти крупнейших областях и городах Украины динамика предложения увеличивалась. Таким образом, в Киевской области, без учета Киева, в 2024 году к началу 2023 года количество предложения аренды увеличилось на 38%. А в столице — на 36%. В Одессе и Днепре количество аренды увеличилось на 12%. Во Львовской и Одесской области — на 16%.
Инфографика: Dim. ria и Rozmova
Инфографика: Dim. ria и Rozmova

Как отличаются запросы на аренду в столице

Эксперты исследовали возраст пользователей, которые чаще всего ищут недвижимость для аренды.
Среди лидеров следующие возрастные категории: 20% пользователей 25−35 лет, а 27% - 35−44 лет. 18−24 года имеют 17% авторизованных пользователей.
Инфографика: Dim. ria и Rozmova
Инфографика: Dim. ria и Rozmova
Данные исследования иллюстрируют, что спрос на аренду формируют украинцы молодого и среднего возраста. Анализ пользователей по возрасту по областям показывает, что аудитория в возрасте 25−34 года составляют среднюю долю всех искателей аренды. В Киеве и Киевской области 28% и 27% соискателей от 35 до 44 лет. Интересно, что во Львовской и Ивано-Франковской областях наибольшее количество молодежи от 25−34 лет.
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Авторы исследования проанализировали среднюю стоимость недвижимости в столице. За основу исследования брали объявления до 30 000 грн. Таким образом, самый дешевый район в Киеве — Деснянский. Однокомнатная комната стоит 9 223 грн. В Печерском районе средняя стоимость квартиры по выбранному фильтру — 25 357 грн.
Инфографика: Dim. ria и Rozmova
Инфографика: Dim. ria и Rozmova

Планируют ли покупать квартиру

Результаты исследования показали, что 52% молодежи переезжали более четырех раз за жизнь.
Несмотря на то, что 55% отметили, что хотели бы купить собственное жилье с необходимостью делать ремонт, все же 45% респондентов указали, что хотят жить в съемной квартире мечты уже сейчас и таким образом меньше экономить, но жить в лучших условиях.
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36% пока не планируют покупать квартиру, а 25% планируют покупку не позднее, чем через 5 лет.
В общей сложности 51% опрошенных пока не планируют покупать квартиру. А что касается покупки жилья, то 42% уделяют больше внимания факторам безопасности и надежности жилья.

Сколько лет аренды нужно для покупки недвижимости

В рамках исследования была подсчитана цена однокомнатной квартиры в областных центрах Украины в годах аренды. За основу исследования брали среднюю цену на покупку и аренду однокомнатной квартиры. Таким образом недвижимость в Киеве стоит 17 лет аренды. В Черновцах, Одессе и Сумах этот период занимает 20 лет, во Львове — 16 лет.
Инфографика: Dim. ria и Rozmova
Инфографика: Dim. ria и Rozmova
Напомним, ранее ЛУН исследовал свежий анализ от HousingAnywhere. Такие города как Амстердам, Париж, Гаага, Мюнхен и Утрехт постоянно входят в топ-10 по стоимости квартир, комнат и студий и имеют постоянные проблемы с доступностью жилья в Нидерландах и Германии. Киев находится на последнем месте среди европейских столиц по стоимости аренды жилья.
По данным Госстата, с начала года стоимость выросла на 3,7% при общей инфляции в 1,2%. Средняя цена за месячную аренду 1-комнатной квартиры в марте 2024 составила 6 851 грн.
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По материалам:
Dim.Ria
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