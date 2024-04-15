На сколько подорожала аренда квартир (инфографика по областям) — Finance.ua

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На сколько подорожала аренда квартир (инфографика по областям)

Недвижимость
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На сколько подорожала аренда квартир (инфографика по областям)
На сколько подорожала аренда квартир (инфографика по областям)
Как сообщают в Государственном комитете статистики, с начала года стоимость выросла на 3,7% при общей инфляции в 1,2%. Средняя цена за месячную аренду 1-комнатной квартиры в марте 2024 года составила 6 851 грн.
Об этом сообщает Госстат.

Где больше всего

Первое место — Закарпатская область, где аренда немного упала — на 6,7% до 11 873 гривен.
Второе место — Львовская область, стоимость аренды с начала года здесь выросла на 0,4% до 11 838 гривен.
Третье место — Ровенская область, где аренда подскочила на 35,4% до 9 744 гривен.

Столица

В Киеве аренда подорожала на 3,0% до 8989 гривен. Столица опустилась на четвёртое место по стоимости.
На сколько подорожала аренда квартир (инфографика по областям)

Самые низкие цены

В Херсонской (2831 гривна), Сумской (3286 гривен) и Николаевской (3485 гривен) областях.
Напомним, в Украине могут ввести социальную аренду жилья для решения вопроса внутренне перемещенных граждан и лиц, нуждающихся в поддержке государства в решении жилищного вопроса. подобный инструмент закладывают в законопроект об основных принципах жилищной политики, который на днях представили общественности.
Принцип доступной, то есть социальной аренды базируется на том, что арендодателем выступают громады.

Продажи

По состоянию на март 2024 года в Украине работает 76% отделов продаж первичной недвижимости. За месяц по всей Украине в эксплуатацию введено семь новостроек на девять секций. В течение года по Украине 31 готовая новостройка на 53 секции, из них по Киеву — 5 домов на 7 секций.
В Киевской области 45% готовых новостроек и это наибольшее количество среди всех областей. По состоянию на март 2024 года самая высокая средняя стоимость за м² в столице составляет 53 737 грн (учитывая все типы квартир по количеству комнат).

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Что не так с ипотекой в ​​Украине

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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