Более половины украинских новостроек имеют суды по земле — Finance.ua

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Более половины украинских новостроек имеют суды по земле

Недвижимость
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Более половины украинских новостроек имеют суды по земле
Более половины украинских новостроек имеют суды по земле
Среди четырех сотен новостроек в Украине — 54% жилых комплексов имеют судебные процессы по земельным участкам.
Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.
«Впрочем, это не самые большие проблемы, с которыми сталкиваешься, пытаясь купить жилье в новостройке: некоторые застройщики могут забыть продлить аренду земли, на которой „растет“ ЖК, или вообще начать строительство без каких-либо разрешительных документов», — отметили аналитики портала.

Результаты анализа новостроек

Среди почти четырех сотен проанализированных новостроек у 214 жилых комплексов есть суды относительно земли, на которой их возводят. Застройщики еще 22 ЖК не продлили аренду земельного участка. Наиболее критическая ситуация в 9 будущих комплексах — в Реестре прав отсутствует информация о связи земли со строительством.
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«Отсутствие каких-либо разрешений, прав на землю или неправильное землепользование на момент, когда строят новостройку — это пространство для коррупции тогда, когда здание будут вводить в эксплуатацию. Даже позже, когда люди уже будут в нем жить. Ведь решить такие проблемы законным путем потом, когда люди уже вложили свои деньги, почти невозможно. Сейчас главные риски мы видим именно в земле, поэтому первое исследование сосредоточено именно на этих вопросах», — комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабота.
К основным рискам не введенного в эксплуатацию жилья на любом этапе строительства, которые создают возможности для коррупции, можно отнести:
  • отсутствие разрешений на строительство;
  • отсутствие права собственности или права пользования у заказчика на земельный участок;
  • договоры аренды на земельный участок, оканчивающиеся в ближайшее время;
  • несоответствие целевого назначения земельного участка — то есть на этом месте вообще нельзя строить жилой дом;
  • наличие судебных дел и арестов на земельных участках;
  • несоответствие строительства градостроительным условиям (этажность и высотность).

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По материалам:
Finance.ua
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