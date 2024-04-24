Более половины украинских новостроек имеют суды по земле — Finance.ua

Более половины украинских новостроек имеют суды по земле Сегодня 14:29 — Недвижимость

Более половины украинских новостроек имеют суды по земле

Среди четырех сотен новостроек в Украине — 54% жилых комплексов имеют судебные процессы по земельным участкам.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

«Впрочем, это не самые большие проблемы, с которыми сталкиваешься, пытаясь купить жилье в новостройке: некоторые застройщики могут забыть продлить аренду земли, на которой „растет“ ЖК, или вообще начать строительство без каких-либо разрешительных документов», — отметили аналитики портала.

Результаты анализа новостроек

Среди почти четырех сотен проанализированных новостроек у 214 жилых комплексов есть суды относительно земли, на которой их возводят. Застройщики еще 22 ЖК не продлили аренду земельного участка. Наиболее критическая ситуация в 9 будущих комплексах — в Реестре прав отсутствует информация о связи земли со строительством.

«Отсутствие каких-либо разрешений, прав на землю или неправильное землепользование на момент, когда строят новостройку — это пространство для коррупции тогда, когда здание будут вводить в эксплуатацию. Даже позже, когда люди уже будут в нем жить. Ведь решить такие проблемы законным путем потом, когда люди уже вложили свои деньги, почти невозможно. Сейчас главные риски мы видим именно в земле, поэтому первое исследование сосредоточено именно на этих вопросах», — комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабота.

К основным рискам не введенного в эксплуатацию жилья на любом этапе строительства, которые создают возможности для коррупции, можно отнести:

отсутствие разрешений на строительство;

отсутствие права собственности или права пользования у заказчика на земельный участок;

договоры аренды на земельный участок, оканчивающиеся в ближайшее время;

несоответствие целевого назначения земельного участка — то есть на этом месте вообще нельзя строить жилой дом;

наличие судебных дел и арестов на земельных участках;

несоответствие строительства градостроительным условиям (этажность и высотность).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.