Минздрав обновил список зон карантина

В красной зоне карантина находятся 11 украинских областей, и лишь в четырех ситуация соответствует допустимой норме.

Это следует из обновленных данных зон карантина, которые в понедельник, 5 апреля, обнародовал Минздрав.

Читайте также: Зеленский подписал указ о вакцинации населения от коронавируса

Отмечается, что в 21 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог COVID-19.

Так, норме соответствуют Винницкая (92,2% при норме 100%), Херсонская (86,5%), Хмельницкая (92,3%) и Черновицкая (95,2%) области. В других регионах этот показатель выше нормы. При этом в Киеве он составляет 121,2%, худший в Тернопольской области — 206,2%.

В красной зоне продолжают находиться 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Остальные регионы, кроме Херсонской области, которая остается единственной в желтой зоне, являются оранжевыми.

Между тем, министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил в эфире Украина 24, что Харьковская и Хмельницкая области рискуют попасть в красную зону карантина.

«Но там Минздрав ведет активную работу с местными подразделениями здравоохранения и местной администрацией. Посмотрим. Я анализирую общедоступные цифры, смотрю по уровню госпитализаций, количеству коек с кислородом, количеству новых больных. Думаю, этим двум областям нужно обратить внимание на свои показатели», — сказал он.

А заместитель главы Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк сообщил в эфире телеканала, что в Закарпатской области улучшается ситуация с коронавирусом.

«Сейчас находимся в красной зоне, но на самом деле находимся на грани того, чтобы перейти к оранжевой зоне», — сообщил он.

По словам Шинкарюка, в области ситуация ежедневно улучшается: меньше инфицированных коронавирусом, меньше смертей, увеличивается количество коек.