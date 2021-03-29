Новые правила растаможки авто из США: на сколько подорожают автомобили

Гостаможслужба направила 1 апреля 2021 года своим подразделениям письмо “О расходах на транспортировку”. Оно регулирует определение таможенной стоимости транспортных средств, ввозимых в Украину из США.

Об этом пишет Авто24.

При определении таможенной стоимости автомобиля и начислении налогов на него при растаможивании учитывается не только стоимость автомобиля (информацию о реальной цене ТС таможня берет от сервисов, которые отслеживают результаты торгов на аукционах США), но и расходы на транспортировку в Украину.

До сих пор расходы на транспортировку по США таможня считала унифицированно – по 400 долларов за каждый автомобиль. Однако на самом деле эта стоимость не соответствует действительности, так как в зависимости от удаленности порта США (или другой страны) она может составлять 700-1300 долларов США. Чтобы более точно определить стоимость автомобиля (а с ней и сумму начислений налогов), таможня на 51 странице разослала своим подразделениям приложение со стоимостью транспортировки автомобилей от крупнейших перевозчиков из разных портов Украины.



Инфографика: Авто24

Эксперты рынка считают, что теперь средняя стоимость перевозки авто из США для начисления налогов будет в среднем не 400 долларов, а 1000 долларов.

Поскольку на стоимость перевозки автомобиля начисляется 20% НДС, то вместо 80 долларов нужно будет заплатить 200 долларов. Таким образом, стоимость растаможки автомобиля в среднем возрастет на 120 долларов. Впрочем, если авто едет из далеких штатов (Аляска, Гавайи) или Канады, стоимость растаможки может увеличиться более существенно.

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