Бельгия вводит с 1 мая новые иммиграционные правила для иностранных работников — Finance.ua
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Бельгия вводит с 1 мая новые иммиграционные правила для иностранных работников

Мир
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Бельгия вводит с 1 мая новые иммиграционные правила для иностранных работников
Бельгия вводит с 1 мая новые иммиграционные правила для иностранных работников
Бельгийские власти региона Фландрии объявили о нескольких изменениях в иммиграционных правилах, направленных на зарубежных работников.
Новые правила, которые вступят в силу 1 мая 2024 года.
Об этом сообщает SchengenVisaInfo.

Что предполагается

  • дополнительные исключения из разрешения на работу,
  • более строгие правила для отдельных работ,
  • смягчены образовательные требования для владельцев голубой карты ЕС.
Новые правила также отдадут приоритет бельгийским и европейским работникам, позволяя вступление иностранных граждан.
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Категории, имеющие право на освобождение от разрешения на работу

Новые изменения в иммиграционной политике включают расширение исключений в разрешениях на работу. В частности, несколько видов деятельности, которые сейчас требуют разрешения на работу, с 1 мая будут разрешены для деловых посетителей.
Эта деятельность включает участие в конференциях, семинарах, деловых встречах, ярмарках и выставках, переговоры о деловых соглашениях, участие в продажах, маркетинге, внутреннем аудите и аудите клиентов, изучение возможностей для бизнеса, посещение или проведение учебных сессий, участие в туризме — связанная деятельность и предоставление услуг письменного и устного перевода.
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Условия
Работодатели должны убедиться, что их работники не остаются в Бельгии более 90 дней из любых 180-дневных сроков.
Более строгие правила относительно дефицитных профессий и рынка труда
Работодатели, желающие нанять людей на востребованные должности средней квалификации, должны предоставить доказательства опыта и квалификации претендента. Затем соответствующие региональные органы оценят эту документацию. Как сообщается, эта новая мера может расширить внутреннюю административную процедуру.
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Правительство ужесточит требования к процедуре прохождения трудовой проверки. Согласно новым изменениям, работодатели должны публиковать вакансии не менее чем за девять недель в течение четырех месяцев до подачи заявки.
Смягченные образовательные требования для обладателей голубой карты ЕС
С другой стороны, ожидается смягчение правил для определенных категорий обладателей голубой карты ЕС.
Например, претенденты на Голубую карту ЕС, занимающиеся руководящими или специализированными профессиями в ІТ, могут заменить академические сертификаты по крайней мере трехлетним опытом работы, полученным за последние семь лет. Это было сделано из-за дефицита, связанного с ІТ-сектором.
Кроме того, для владельцев голубой карты ЕС будет упрощена процедура смены работодателя, требуя лишь уведомления регионального министерства занятости в течение первых 12 месяцев.
Голубая карта ЕС теперь требует порога зарплаты, установленного на уровне 130 процентов от среднего дохода, то есть годовая налогооблагаемая заработная плата в размере 60 621 евро необходима для 2024 года.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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