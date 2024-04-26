Бельгия вводит с 1 мая новые иммиграционные правила для иностранных работников — Finance.ua

Бельгия вводит с 1 мая новые иммиграционные правила для иностранных работников Сегодня 18:00 — Мир

Бельгия вводит с 1 мая новые иммиграционные правила для иностранных работников

Бельгийские власти региона Фландрии объявили о нескольких изменениях в иммиграционных правилах, направленных на зарубежных работников.

Новые правила, которые вступят в силу 1 мая 2024 года.

Об этом сообщает SchengenVisaInfo

Что предполагается

дополнительные исключения из разрешения на работу,

более строгие правила для отдельных работ,

смягчены образовательные требования для владельцев голубой карты ЕС.

Новые правила также отдадут приоритет бельгийским и европейским работникам, позволяя вступление иностранных граждан.

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Категории, имеющие право на освобождение от разрешения на работу

Новые изменения в иммиграционной политике включают расширение исключений в разрешениях на работу. В частности, несколько видов деятельности, которые сейчас требуют разрешения на работу, с 1 мая будут разрешены для деловых посетителей.

Эта деятельность включает участие в конференциях, семинарах, деловых встречах, ярмарках и выставках, переговоры о деловых соглашениях, участие в продажах, маркетинге, внутреннем аудите и аудите клиентов, изучение возможностей для бизнеса, посещение или проведение учебных сессий, участие в туризме — связанная деятельность и предоставление услуг письменного и устного перевода.

Условия

Работодатели должны убедиться, что их работники не остаются в Бельгии более 90 дней из любых 180-дневных сроков.

Более строгие правила относительно дефицитных профессий и рынка труда

Работодатели, желающие нанять людей на востребованные должности средней квалификации, должны предоставить доказательства опыта и квалификации претендента. Затем соответствующие региональные органы оценят эту документацию. Как сообщается, эта новая мера может расширить внутреннюю административную процедуру.

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Правительство ужесточит требования к процедуре прохождения трудовой проверки. Согласно новым изменениям, работодатели должны публиковать вакансии не менее чем за девять недель в течение четырех месяцев до подачи заявки.

Смягченные образовательные требования для обладателей голубой карты ЕС

С другой стороны, ожидается смягчение правил для определенных категорий обладателей голубой карты ЕС.

Например, претенденты на Голубую карту ЕС, занимающиеся руководящими или специализированными профессиями в ІТ, могут заменить академические сертификаты по крайней мере трехлетним опытом работы, полученным за последние семь лет. Это было сделано из-за дефицита, связанного с ІТ-сектором.

Кроме того, для владельцев голубой карты ЕС будет упрощена процедура смены работодателя, требуя лишь уведомления регионального министерства занятости в течение первых 12 месяцев.

Голубая карта ЕС теперь требует порога зарплаты, установленного на уровне 130 процентов от среднего дохода, то есть годовая налогооблагаемая заработная плата в размере 60 621 евро необходима для 2024 года.

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