Бельгия выделила 3,5 млн евро на ликвидацию последствий подрыва Каховской ГЭС — Finance.ua

Бельгия выделила 3,5 млн евро на ликвидацию последствий подрыва Каховской ГЭС Сегодня 18:30 — Казна и Политика

Бельгия выделила 3,5 млн евро на ликвидацию последствий подрыва Каховской ГЭС

Бельгия выделила 3,5 млн евро для помощи по ликвидации последствий подрыва плотины на Каховской ГЭС.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Во время онлайн-разговора с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо Шмыгаль поблагодарил за помощь.

Читайте также Помощь Украине после подрыва Каховской ГЭС предложили 16 стран Евросоюза

«Помощь, в частности, включает электрогенераторы, медицинское оборудование, лекарства, резервуары для хранения питьевой воды, палатки и т. д. Обсудили гуманитарные и экологические последствия катастрофы и необходимость ужесточения санкций против агрессора. Вместе с партнерами работаем над тем, чтобы сделать невозможным изготовление россией ракет», — написал он в Telegram.

Премьеры скоординировали потребности Украины в усилении защиты неба, а также подготовку Конференции по восстановлению в Лондоне.

Читайте также НБУ дал первую оценку влиянию подрыва Каховской ГЭС на цены

«Ценим готовность Бельгии сотрудничать в сфере восстановления энергетической инфраструктуры», — сказал Шмыгаль.

Напомним, российские войска 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. В зоне подтопления оказались 80 населённых пунктов. Большинство из них на левобережье Херсона.

На 14 июня средний уровень подтопления составляет 2,13 метра. За ночь вода спала на 32 сантиметра. В общей сложности под водой остаются 3103 дома, 28 населенных пунктов на деоккупированной части Херсонской области.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.