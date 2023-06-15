Бельгия выделила 3,5 млн евро на ликвидацию последствий подрыва Каховской ГЭС — Finance.ua

Бельгия выделила 3,5 млн евро на ликвидацию последствий подрыва Каховской ГЭС
Бельгия выделила 3,5 млн евро для помощи по ликвидации последствий подрыва плотины на Каховской ГЭС.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Во время онлайн-разговора с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо Шмыгаль поблагодарил за помощь.
«Помощь, в частности, включает электрогенераторы, медицинское оборудование, лекарства, резервуары для хранения питьевой воды, палатки
и т. д. Обсудили гуманитарные и экологические последствия катастрофы и необходимость ужесточения санкций против агрессора. Вместе с партнерами работаем над тем, чтобы сделать невозможным изготовление россией ракет», — написал он в Telegram.
Премьеры скоординировали потребности Украины в усилении защиты неба, а также подготовку Конференции по восстановлению в Лондоне.
«Ценим готовность Бельгии сотрудничать в сфере восстановления энергетической инфраструктуры», — сказал Шмыгаль.
Напомним, российские войска 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. В зоне подтопления оказались 80 населённых пунктов. Большинство из них на левобережье Херсона.
На 14 июня средний уровень подтопления составляет 2,13 метра. За ночь вода спала на 32 сантиметра. В общей сложности под водой остаются 3103 дома, 28 населенных пунктов на деоккупированной части Херсонской области.
Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия
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