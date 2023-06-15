Помощь Украине после подрыва Каховской ГЭС предложили 16 стран Евросоюза — Finance.ua
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Помощь Украине после подрыва Каховской ГЭС предложили 16 стран Евросоюза

Казна и Политика
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Помощь Украине после подрыва Каховской ГЭС предложили 16 стран Евросоюза
Помощь Украине после подрыва Каховской ГЭС предложили 16 стран Евросоюза
К оказанию Украине чрезвычайной помощи по преодолению последствий подрыва Каховской ГЭС присоединились 16 стран ЕС.
Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.
«После разрушения плотины в Новой Каховке на прошлой неделе и в ответ на запрос украинских властей о помощи ЕС мобилизует свои стратегические резервы из запасов rescEU… 16 европейских стран — Австрия, Бельгия, Болгария, Чешская Республика, Дания Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Испания и Швеция — предложили помощь через этот механизм гражданской защиты ЕС», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что эта помощь включает поставки баков для воды, водяных насосов, лодок, спасательного оборудования, генераторов и других вещей, необходимых для спасения людей в районах, пораженных катастрофой.
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Еврокомиссия сообщила о передаче Украине трех мощных мобильных станций для обработки воды, каждая из которых способна предоставлять до 120 тыс. литров чистой питьевой воды в сутки. Это поможет местным властям решить одну из острейших проблем в зоне затопления.
Кроме того, ЕС продолжает координацию с гуманитарными организациями и партнерами по доставке пострадавшему населению Украины предметов первой необходимости, включая питьевую воду, продовольственные наборы, денежную помощь и предоставление оборудования для организации убежища.
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Для обеспечения таких гуманитарных операций в пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС районах ЕС мобилизовал дополнительно €500 тыс. Эта помощь дополняет общий пакет гуманитарной помощи ЕС для Украины, стоимость которого в 2023 году превысила €200 миллионов.

Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия

По материалам:
Укрінформ
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