Ущерб окружающей среде из-за подрыва Каховской ГЭС уже превысил 55 миллиардов гривен — Finance.ua
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Ущерб окружающей среде из-за подрыва Каховской ГЭС уже превысил 55 миллиардов гривен

Казна и Политика
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Ущерб окружающей среде из-за подрыва Каховской ГЭС уже превысил 55 миллиардов гривен
Ущерб окружающей среде из-за подрыва Каховской ГЭС уже превысил 55 миллиардов гривен, Фото: Reuters
Сумма ориентировочного ущерба окружающей среде из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС уже превысила 55 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Ситуация в нацпарках критическая. Под угрозой исчезновения 30% природно-заповедного фонда Херсона. Вода из Каховского водохранилища сровняла с водным зеркалом нацпарк «Нижнеднепровский».
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Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия

По материалам:
Finance.ua
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