Ущерб окружающей среде из-за подрыва Каховской ГЭС уже превысил 55 миллиардов гривен — Finance.ua

Ущерб окружающей среде из-за подрыва Каховской ГЭС уже превысил 55 миллиардов гривен Сегодня 19:31 — Казна и Политика

Ущерб окружающей среде из-за подрыва Каховской ГЭС уже превысил 55 миллиардов гривен, Фото: Reuters

Сумма ориентировочного ущерба окружающей среде из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС уже превысила 55 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Ситуация в нацпарках критическая. Под угрозой исчезновения 30% природно-заповедного фонда Херсона. Вода из Каховского водохранилища сровняла с водным зеркалом нацпарк «Нижнеднепровский».

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Продолжается обмеление акватории в нацпарках «Великий Луг» — на 4,2 метра и «Каменская Сечь» — на 6 метров.

Оккупированным россиянами Олешковским пескам грозит подъем грунтовых вод.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС сейчас уже подтоплено около 1200 гектаров территории Кинбурнского полуострова.

Экологические инспекторы, работники нацпарков, водники и лесоводы на месте экологического бедствия продолжают фиксировать доказательства преступлений оккупантов.

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