Ущерб окружающей среде из-за подрыва Каховской ГЭС уже превысил 55 миллиардов гривен — Finance.ua

Ущерб окружающей среде из-за подрыва Каховской ГЭС уже превысил 55 миллиардов гривен
Сумма ориентировочного ущерба окружающей среде из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС уже превысила 55 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Ситуация в нацпарках критическая. Под угрозой исчезновения 30% природно-заповедного фонда Херсона. Вода из Каховского водохранилища сровняла с водным зеркалом нацпарк «Нижнеднепровский».
Продолжается обмеление акватории в нацпарках «Великий Луг» — на 4,2 метра и «Каменская Сечь» — на 6 метров.
Оккупированным россиянами Олешковским пескам грозит подъем грунтовых вод.
Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС сейчас уже подтоплено около 1200 гектаров территории Кинбурнского полуострова.
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