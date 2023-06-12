Аграрное министерство назвало самую большую проблему после подрыва дамбы Каховской ГЭС — Finance.ua

Аграрное министерство назвало самую большую проблему после подрыва дамбы Каховской ГЭС Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Проблема орошения станет самой большой в сельском хозяйстве на юге Украины после подрыва дамбы ГЭС. Каховский канал снабжал водой более полумиллиона гектаров земель.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, сообщает Минагрополитики

Как отметил министр, пострадают и земли, не имевшие оросительных систем — фермерам теперь не за что будет их обрабатывать. Поскольку основной и стабильный доход они получали от урожаев с полей, на которых были оросительные системы.

«Последствия прекращения орошения значительно больше. Не полмиллиона гектаров, а миллион-полтора гектаров не будут использоваться в полной мере. Чтобы восстановить орошение, нужно 3−5-7 лет», — сказал Сольский.

Министр также сообщил, что Каховское водохранилище было источником для двух систем орошения и подачи воды — Каховской системы и Северо-Крымского канала. Эти системы были построены на основе уровней воды, чтобы минимально использовать электроэнергию для насосов. Сейчас уровень воды упал, поэтому вода до систем просто не добирается. Чтобы его приподнять, нужно восстанавливать дамбу. Поэтому это проблема на многие годы.

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