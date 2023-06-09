В &quot;Укрэнерго&quot; рассказали, будет ли дефицит электроэнергии из-за уничтожения россией Каховской ГЭС — Finance.ua
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В "Укрэнерго" рассказали, будет ли дефицит электроэнергии из-за уничтожения россией Каховской ГЭС

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Уничтожение россией Каховской ГЭС не повлияет на баланс генерации электроэнергии в краткосрочной перспективе. Однако «Укрэнерго» вместе с «Укргидроэнерго» уже пришлось пересмотреть режим работы других гидроэлектростанций, чтобы смягчить последствия страшного нововведения из-за подрыва плотины.
Кроме того, после деоккупации уничтожение Каховской ГЭС окажет негативное влияние на возможность запуска Запорожской АЭС, Запорожской ТЭС, рассказал председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью «Радио Свобода».
«Этот террористический акт, который привел к гуманитарной и экологической катастрофе, также влечет за собой тяжкие последствия для энергетики в долгосрочной перспективе», — пояснил он.
После оккупации россией Каховская ГЭС не работала на украинскую энергосистему. Поэтому в краткосрочной перспективе баланс у генерации не изменится. Однако это не отменяет тот факт, что последствия теракта повлияют на энергосистему в долгосрочной перспективе.
«Некоторые эффекты от подрыва дамбы есть также и на работу других ГЭС», — отметил Кудрицкий. Ранее Президент Владимир Зеленский говорил о том, что полностью масштабы потерь можно оценить через неделю после подрыва плотины.
Отметим, что полноценно расследовать обстоятельства взрыва Каховской ГЭС невозможно, пока территория контролируется оккупантами.

Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия

По материалам:
Обозреватель
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