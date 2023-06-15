НБУ дал первую оценку влиянию подрыва Каховской ГЭС на цены — Finance.ua

НБУ дал первую оценку влиянию подрыва Каховской ГЭС на цены Сегодня 16:13 — Казна и Политика

Национальный банк Украины дал первую оценку, как подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС повлияет на цены в Украине.

глава НБУ Андрей Пышный на брифинге, который транслировался на Об этом сообщилглава НБУ Андрей Пышный на брифинге, который транслировался на Youtube

«Этот теракт обусловит дополнительный вклад в инфляцию на уровне около 0,3 п. п. из-за усложнения работы ряда предприятий и частичной потери урожая, прежде всего овощей», — сказал он.

Цены в Украине

Как отметил Пышный, в мае инфляция замедлилась до 15,3% в годовом исчислении. Помимо эффекта базы сравнения этому способствовало достаточное предложение продовольствия и горючего, укрепление наличного курса гривны, а также улучшение инфляционных и курсовых ожиданий.

В то же время, несмотря на замедление общей инфляции, фундаментальное инфляционное давление остается достаточно высоким. НБУ ожидает, что снижение инфляции будет продолжаться благодаря налаживанию логистики, снижению цен на мировых товарных рынках и последовательной монетарной политике, сказал он.

«Однако этот процесс уже будет не таким стремительным, как в предыдущие месяцы», — отметил Пышный.

Во-первых, будет постепенно исчерпываться эффект базы сравнения, способствовавший ощутимому снижению инфляции в первом полугодии.

Во-вторых, на ценовой динамике отразится повышение отдельных тарифов на жилищно-коммунальные услуги и анонсированный возврат довоенного уровня налогообложения на рынке горючего, сообщил глава НБУ.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.