НБУ дал первую оценку влиянию подрыва Каховской ГЭС на цены — Finance.ua
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НБУ дал первую оценку влиянию подрыва Каховской ГЭС на цены

Казна и Политика
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Национальный банк Украины дал первую оценку, как подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС повлияет на цены в Украине.
Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге, который транслировался на Youtube.
«Этот теракт обусловит дополнительный вклад в инфляцию на уровне около 0,3 п. п. из-за усложнения работы ряда предприятий и частичной потери урожая, прежде всего овощей», — сказал он.

Цены в Украине

Как отметил Пышный, в мае инфляция замедлилась до 15,3% в годовом исчислении. Помимо эффекта базы сравнения этому способствовало достаточное предложение продовольствия и горючего, укрепление наличного курса гривны, а также улучшение инфляционных и курсовых ожиданий.
В то же время, несмотря на замедление общей инфляции, фундаментальное инфляционное давление остается достаточно высоким. НБУ ожидает, что снижение инфляции будет продолжаться благодаря налаживанию логистики, снижению цен на мировых товарных рынках и последовательной монетарной политике, сказал он.
«Однако этот процесс уже будет не таким стремительным, как в предыдущие месяцы», — отметил Пышный.
  • Во-первых, будет постепенно исчерпываться эффект базы сравнения, способствовавший ощутимому снижению инфляции в первом полугодии.
  • Во-вторых, на ценовой динамике отразится повышение отдельных тарифов на жилищно-коммунальные услуги и анонсированный возврат довоенного уровня налогообложения на рынке горючего, сообщил глава НБУ.
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По материалам:
РБК-Україна
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