Руководитель НСЗУ рассказал, как в Украине изменились зарплаты врачей

В 2020 году украинские больницы получили возможность выплачивать повышенные зарплаты медикам и использовать на эти цели деньги, выделенные Министерством здравоохранения и аккумулированные за год на счетах медучреждений.
О том, как изменились зарплаты врачей, и.о. главы Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский рассказал в интервью сайту «Сегодня».
По его словам, руководитель медучреждения должен составить финплан и утвердить у владельца. Согласно финплану, он должен расходовать средства на предоставление качественной медицинской помощи. Если средств поступает больше ожидаемого, то должна быть коррекция. Но главное направление — это повышение зарплат персонала и закупка лекарств и медизделий, чтобы пациент не платил из своего кармана.
В качестве примера Виленский привел несколько медучреждений и назвал зарплаты персонала:
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По словам главы НСЗУ, руководитель одной из больниц добивался особых условий для своего медучреждения, поскольку оно находится у линии разграничения, и хотел, чтобы больница оказывала хирургические услуги без анестезиолога. Однако анестезиолог в этом пакете услуг должен быть обязательно, и если бы больница выполнила требования и наняла анестезиолога, то смогла бы получить 3 млн грн до конца года дополнительно.
«Мы посчитали, что анестезиолог может согласиться переехать в другой город на зарплату 40 тыс. грн. До конца года оставалось тогда пять месяцев. С одной стороны, расходы на фонд заработной врача платы — 200 тыс. грн, с другой — плюс 3 млн гривен для больницы. Но руководитель не согласился платить такую зарплату анестезиологу. И медучреждение не получило дополнительных средств», — говорит Виленский.
Он подчеркнул, что привлечь анестезиолога можно, так как местная власть оплачивает жилье или из местного бюджета дает прибавку к зарплате и таким образом больница получает дополнительный пакет медуслуг, на который получает финансирование. А это — инвестиции, которые окупятся и для населения, и для больницы.
«А была больница на Западе Украины, которая не смогла нанять анестезиолога, так как на коллективном собрании озвучили, что анестезиологу необходимо заплатить 20 тыс. грн, а коллектив сказал — „нет“. И больница не получила дополнительных денег, а это миллионы гривен» , — говорит глава НСЗУ.
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