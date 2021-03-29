Руководитель НСЗУ рассказал, как в Украине изменились зарплаты врачей

В 2020 году украинские больницы получили возможность выплачивать повышенные зарплаты медикам и использовать на эти цели деньги, выделенные Министерством здравоохранения и аккумулированные за год на счетах медучреждений.

О том, как изменились зарплаты врачей, и.о. главы Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский рассказал в интервью сайту «Сегодня».

По его словам, руководитель медучреждения должен составить финплан и утвердить у владельца. Согласно финплану, он должен расходовать средства на предоставление качественной медицинской помощи. Если средств поступает больше ожидаемого, то должна быть коррекция. Но главное направление — это повышение зарплат персонала и закупка лекарств и медизделий, чтобы пациент не платил из своего кармана.

В качестве примера Виленский привел несколько медучреждений и назвал зарплаты персонала:

Днепропетровский областной центр экстренной помощи: средняя зарплата врачей — 22 тыс. грн, руководителей подразделений — 28 тыс., руководства центра — 52 тыс. На счетах 340 млн, которые можно использовать на повышение зарплат медикам;

Криворожский детский фтизиоортопедический реабилитационный медицинский центр: зарплата руководства 57 тыс. грн, среднего персонала — почти 7 тыс.;

Городская инфекционная больница Одессы: средняя зарплата врача — 30 400 грн, руководства — 61 тыс.;

Харьковский центр экстренной медицинской помощи имел остатки на счетах 486 млн грн. Зарплата врачей — 16 тыс., заведующих отделений и структурных подразделений — 20 тыс., у руководства центра — 30 тыс.;

Хмельницкая инфекционная больница: средние расходы на зарплату — 32 200 грн, руководства — 36 500, средний медперсонал — 22 700.

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По словам главы НСЗУ, руководитель одной из больниц добивался особых условий для своего медучреждения, поскольку оно находится у линии разграничения, и хотел, чтобы больница оказывала хирургические услуги без анестезиолога. Однако анестезиолог в этом пакете услуг должен быть обязательно, и если бы больница выполнила требования и наняла анестезиолога, то смогла бы получить 3 млн грн до конца года дополнительно.

«Мы посчитали, что анестезиолог может согласиться переехать в другой город на зарплату 40 тыс. грн. До конца года оставалось тогда пять месяцев. С одной стороны, расходы на фонд заработной врача платы — 200 тыс. грн, с другой — плюс 3 млн гривен для больницы. Но руководитель не согласился платить такую ​​зарплату анестезиологу. И медучреждение не получило дополнительных средств», — говорит Виленский.

Он подчеркнул, что привлечь анестезиолога можно, так как местная власть оплачивает жилье или из местного бюджета дает прибавку к зарплате и таким образом больница получает дополнительный пакет медуслуг, на который получает финансирование. А это — инвестиции, которые окупятся и для населения, и для больницы.

«А была больница на Западе Украины, которая не смогла нанять анестезиолога, так как на коллективном собрании озвучили, что анестезиологу необходимо заплатить 20 тыс. грн, а коллектив сказал — „нет“. И больница не получила дополнительных денег, а это миллионы гривен» , — говорит глава НСЗУ.

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