В Украине изменился размер больничных

В Украине увеличился размер больничных на 10 гривен. Об этом сообщили в Фонде социального страхования, рассказали в «Сніданку з 1+1».
В феврале украинцы провели на больничном на 20% больше времени, чем в прошлом году. Это связывают с пандемией. В то же время почти на 15% выросла и средняя сумма больничных.
На сегодня она составляет 360 грн в сутки, в то время как в прошлом году было 350 грн.
Больничные выросли из-за увеличения средней зарплаты в Украине, объясняют специалисты. В целом Фонд соцстрахования в феврале выплатил пособия почти на 1,3 млрд грн.
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