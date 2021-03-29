В Украине изменился размер больничных

В Украине увеличился размер больничных на 10 гривен. Об этом сообщили в Фонде социального страхования, рассказали в «Сніданку з 1+1».

В феврале украинцы провели на больничном на 20% больше времени, чем в прошлом году. Это связывают с пандемией. В то же время почти на 15% выросла и средняя сумма больничных.

На сегодня она составляет 360 грн в сутки, в то время как в прошлом году было 350 грн.

Больничные выросли из-за увеличения средней зарплаты в Украине, объясняют специалисты. В целом Фонд соцстрахования в феврале выплатил пособия почти на 1,3 млрд грн.

Справка Finance.ua

ФЛП , которые платят ЕСВ , имеют право на получение больничных и декретных выплат за счет Фонда социального страхования Украины. Основанием для выплаты больничных и декретных выплат для ФЛП является копия листка нетрудоспособности, заверенная учреждением здравоохранения, который его выдал.

Как осуществляются выплаты: за счет Фонда больничные оплачивают лишь с шестого дня нетрудоспособности;

декретные выплачивают за все дни пребывания в декрете.

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