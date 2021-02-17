День финансов: первая партия вакцины и 1,4 млрд гривен на вакцинацию

Во вторник, 23 февраля, в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19:

Прибыла первая партия вакцины. Сегодня, в 11:07, первая партия вакцины от COVID -19 прибыла в международный аэропорт «Борисполь». Вакцина летела из Индии. 21 февраля министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Уже с 1 марта появится возможность записаться на вакцинацию через приложение «Дія», портал «Дія» и контакт-центр Минздрава по вопросам COVID -19. Когда (согласно дорожной карте по вакцинации) наступит соответствующий этап, гражданам, которые будут в электронной очереди, предложат записаться в пункт прививки. Для этого необходимо будет выбрать соответствующий ближайший пункт, дату и время визита.

Тем временем ВОЗ утвердила программу компенсации вреда здоровью, причиненного вакцинацией от COVID -19 для людей в 92 странах с низким и средним уровнем дохода — участниках программы COVAX . Среди 92 стран-участниц, гражданам которых будут компенсировать ущерб от вакцинации, и Украина.

На кампанию вакцинации украинцев от коронавируса Национальная служба здоровья Украины заложила 1,4 млрд гривен.

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