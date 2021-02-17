День финансов: первая партия вакцины и 1,4 млрд гривен на вакцинацию

Во вторник, 23 февраля, в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19:
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Начисление доплат к пенсии переносится. Кабмин перенес начало выплат пенсионерам от 75 до 80 лет компенсации в 400 гривен с 1 июля на 1 октября 2021 года. Напомним, министр социальной политики Марина Лазебная ранее заявляла, что в Украине без введения обязательных накопительных пенсий размер пенсий сократится в полтора раза – с 28,7% до 18% от зарплаты уже в 2055 году.
Одна платежка за газ. В Минэнергетики сообщили, что работают над переходом на одну платежку за газ и распределение, при этом чтобы тариф на распределение не был в одних регионах выше тарифа в других регионах. По словам и.о. министра энергетики Юрия Витренко, государство будет помогать людям легко сравнивать цены и менять поставщиков, чтобы меньше платить.
Финансовый лизинг под 5%. Минфин разрабатывает программу финансового лизинга на жилье в пределах 5% годовых. Программой смогут воспользоваться медицинские работники, военные, педагоги, полицейские и социально незащищенные слои населения. Первый взнос по ипотечному кредиту должен составлять 20%, а срок выплаты — от 20 до 30 лет. В то же время в Нацбанке рассказали, что делают для роста ипотеки.
Украинцы переходят на электронные деньги. В НБУ отмечают, что украинцам все больше нравится такой вид денег. Спрос на них рос в течение всего года. Согласно данным регулятора, количество «электронных кошельков» увеличилось на 5 млн шт. — до 79 млн шт., а объем операций с электронными деньгами — на 2 590 млн грн, до 19 304 млн грн.
💳 Украинцы также уже давно привыкли к банковским картам. Поэтому Finance.ua постоянно обновляет рейтинг дебетовых карт, чтобы вы могли знать, какая среди множества самая лучшая.
Не забываем и о кредитках. Выпустили материал, в котором объясняем, что такое льготный период. Рассказываем о преимуществах карт с продолжительным льготным периодом. А также о том, как правильно пользоваться таким пластиком.
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