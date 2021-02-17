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Минфин разрабатывает программу финансового лизинга на жилье под 5% годовых

Минфин разрабатывает программу финансового лизинга на жилье под 5% годовых

Министерство финансов Украины совместно с профильными комитетами Верховной Рады разрабатывает программу финансового лизинга на жилье в пределах 5% годовых

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

«Финансовый лизинг — это отдельная программа, которой также занимается Министерство финансов вместе с профильными комитетами Верховной Рады. Мы будем иметь ипотеку под 7% и финансовый лизинг, надеемся, под 5%», — отметил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Кому будет доступна программа. Программой финансового лизинга смогут воспользоваться медицинские работники, военные, педагоги, полицейские и социально незащищенные слои населения. Тимошенко также выразил надежду, что эта программа будет действовать и на внутренне перемещенных лиц.

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Тимошенко добавил, что сейчас Офис президента сотрудничает с Минфином и Национальным банком Украины, чтобы выйти на доступную и понятную каждому гражданину ипотеку.

Первый взнос по ипотечному кредиту должен составлять 20%, а срок выплаты — от 20 до 30 лет.

Тимошенко выразил надежду, что в первом полугодии доступная ипотека и финансовый лизинг будут запущены. Он отметил, что это даст не только жилье людям, но и мультипликатор для экономики.

Справка Finance.ua:

  • 4 февраля Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона № 1111 «О финансовом лизинге».
  • Кредитный бум в Украине наступит, когда ставки по кредитам, в том числе ипотечным, снизятся до 5% годовых. Так считает Президент Владимир Зеленский.

Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы хотите остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками.

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По материалам Finance.UA
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