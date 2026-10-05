Социальные выплаты в Украине могут изменить: что предусматривает новая система

В Украине предлагается изменить подход к назначению государственного социального пособия. Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал принять во втором чтении и в целом законопроект № 15094. Авторы законопроекта предлагают постепенно отойти от системы, в которой человек получает пособие через принадлежность к определенной категории и перейти к оценке реального положения всей семьи.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

То есть будут смотреть не только на то, кто именно обратился за выплатой, но и на то, сколько зарабатывает семья, сколько в ней людей, каким имуществом владеет и с какими проблемами реально столкнулась. Вместе с выплатой семье могут предложить социальные услуги, пособие по трудоустройству и сопровождение социального менеджера.

Пособие будет зависеть от ситуации семьи

Сегодня государственная социальная поддержка состоит из множества отдельных механизмов. Одни выплаты предусмотрены для малообеспеченных семей, другие — для одиноких матерей, многодетных семей, лиц, не имеющих права на пенсию, и других категорий. Законопроект № 15094 предлагает постепенно изменить эту логику. Вместо того, чтобы каждый раз определять, к какой именно категории относится человек, государство должно оценивать материальное и социальное положение семьи в целом.

Именно для этого предлагается ввести базовое социальное пособие. Это ежемесячная денежная выплата, размер которой будет зависеть от состава семьи, ее среднемесячного совокупного дохода и имущественного положения.

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То есть две семьи с одинаковым количеством детей потенциально могут получать разные суммы, если их доходы или имущественное положение отличаются.

Идея новой системы состоит в том, чтобы постепенно перейти от отдельных видов социального пособия к единому механизму. Однако еще на этапе подготовки законопроекта к первому чтению Министерство финансов обратило внимание: сам по себе документ № 15094 не вносит изменений во все отраслевые законы, устанавливающие право на нынешние выплаты. Поэтому, как отмечал Минфин, может возникнуть ситуация, когда старое пособие продолжит выплачиваться, а базовое социальное пособие будет назначено дополнительно. Тогда вместо обещанной унификации система получит еще одну выплату.

Если закон должен объединить социальную поддержку, соответствующие изменения должны быть синхронизированы с другими законами, предусматривающими отдельные виды пособия.

Как будут считать сумму пособия

Для назначения пособия планируется использовать информацию из государственных электронных реестров и информационных ресурсов. По этим данным семью должны профилировать, чтобы определить ее потребности и направления дальнейшей поддержки.

Размер пособия будет определяться в зависимости от базовой величины для семьи и среднемесячного совокупного дохода. В первичной редакции законопроекта предлагалось установить 100% базовой величины для первого члена семьи и 100% для каждого члена семьи. Для каждого ребенка до 18 лет и лица с инвалидностью I или II группы также предполагалось 100% базовой величины. Именно это стало одним из предметов критики Министерства финансов.

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В экспериментальном проекте, реализуемом по постановлению Кабинета Министров от 25 марта 2025 года № 371, для первого члена семьи применяется 100% базовой величины, а для последующих — 70%. Минфин обратил внимание, что предложенный в законопроекте подход со 100% для каждого члена семьи существенно расширяет расчетную базу, а значит, может увеличить размер выплат.

Отдельно будет учитываться имущественное положение семьи. Поэтому низкий официальный доход сам по себе не означает автоматического назначения пособия. Именно сочетание доходов, имущества, состава семьи и социальных обстоятельств должно определить, нуждается ли семья в государственной поддержке и в каком объеме.

Помощь будет не только денежной

Вместе с деньгами семьи могут предложить помощь с работой. Если в семье есть трудоспособные неработающие люди, предполагается персонализированная работа с ними. Это может включать в себя социальное сопровождение, индивидуальный план трудоустройства, помощь в поиске работы и индивидуальный план предоставления социальных услуг.

На какой срок будет назначаться помощь

Помощь не будет иметь одинакового срока назначения для всех. В зависимости от ситуации семьи законопроект предусматривает:

пожизненно — для отдельно определенных категорий лиц;

на один год — для многодетных семей;

на шесть месяцев — для семей в сложных жизненных обстоятельствах;

на три месяца — для семей в кризисной ситуации.

При этом Кабинет Министров сможет определять случаи, когда помощь, назначенная на шесть месяцев, будет автоматически продлеваться еще на шесть месяцев. То есть продолжительность поддержки будет зависеть от того, в какой именно ситуации находится семья.

Финансирование

Министерство финансов отмечало, что реализация положений законопроекта потребует дополнительных расходов из государственного и местных бюджетов. По прогнозным расчетам Минфина, только для выплаты пособий по условиям законопроекта при реализации отдельных его положений необходимо будет найти более 50 млрд грн дополнительных средств.

При этом, по оценке министерства, в законопроект не было представлено надлежащего финансово-экономического обоснования с соответствующими расчетами и предложениями по источникам покрытия дополнительных расходов.

Сам законопроект предусматривает финансирование базового социального пособия за счет средств государственного бюджета. Также могут привлекаться средства международных доноров, международная техническая помощь, благотворительные взносы и другие источники, не запрещенные законом.

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В первичной редакции законопроекта авторы предлагали, чтобы закон вступил в силу 1 января 2027 года. Однако в подготовленной ко второму чтению редакции, о которой сообщил Комитет 30 сентября, предусмотрен другой срок — введение закона в действие с 1 января 2028 года.

При этом предполагается переходный период в течение всего 2028 года. В настоящее время семьи, получающие отдельные виды государственного социального пособия, смогут перейти на базовое социальное пособие. Среди них — получатели пособия малообеспеченным семьям, одинокие матери, многодетные семьи, лица, получающие временное государственное пособие в определенных законом случаях, а также лица, не имеющие права на пенсию, и лица с инвалидностью.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рассмотрел поправки народных депутатов и поддержал ко второму чтению правительственный законопроект о введении Базового социального пособия. Ключевые изменения, предусмотренные законопроектом: