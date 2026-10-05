Почему госслужащий может зарабатывать меньше, чем уборщик

Государственный служащий с высшим образованием, опытом работы и ответственностью за решение может получать меньше работника без специального образования. В Инспекции по труду и занятости населения объясняют, что причина — в разных принципах формирования зарплат в бюджетном и частном секторах.

Почему зарплаты госслужащих привязаны к правилам

Как отмечают в Инспекции, зарплата государственного служащего — это не просто цена его работы на рынке. Ее определяют специальное законодательство, в частности, Закон Украины «О государственной службе», и правительственные схемы должностных окладов.

С 2026 года оплата труда госслужащих производится на основе классификации должностей. Их оценивают с учетом функционального толка, уровня ответственности, сложности работы и других характеристик. На этой основе определяют грейд и должностной оклад.

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То есть, госслужащий не может самостоятельно установить себе зарплату в соответствии с тем, сколько аналогичная работа стоит на рынке.

Его должностной оклад должен соответствовать утвержденной системе.

В то же время с 1 января 2026 года минимальный должностной оклад на должностях государственной службы не может быть менее 2,5 прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Кроме оклада предусмотрены, в частности, надбавки за выслугу лет и ранг. За каждый календарный год стажа государственной службы прибавка за выслугу лет составляет 2% должностного оклада, но не может превышать 30%.

Почему уборщики иногда может получать больше

В частном секторе работодатели в значительной степени ориентируются на ситуацию на рынке труда. Если предприятию срочно требуется работник, оно может предложить ему более высокую зарплату, чтобы привлечь кандидата.

В Инспекции приводят примеры вакансий в Днепре в 2026 году:

20 000 грн — уборщик служебных помещений в государственной организации;

20 400 грн — уборщик на производстве;

22 000−24 000 грн — посудомойщик-уборщик;

14 900 грн — уборщик на производстве.

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В то же время, есть и бюджетные вакансии уборщиков с зарплатой около 9 000 грн. То есть сама профессия не определяет уровень дохода — он зависит от конкретного работодателя, сектора, дефицитности работников, графика и условий работы.

Как отмечают в Инспекции, именно здесь возникает разница между двумя системами:

частный работодатель может повышать оплату, чтобы найти нужного человека,

тогда как государственное учреждение должно действовать в рамках утвержденных схем и бюджета.

При этом не следует сравнивать только должностной оклад госслужащего с зарплатой работника частной компании. В зарплату государственного служащего также входят надбавки, премии и другие выплаты.

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В Инспекции подчеркивают, что проблема возникает тогда, когда требования к квалификации, ответственности и ограничения для госслужащего растут быстрее его вознаграждения. В такой ситуации государству сложнее конкурировать с частным сектором квалифицированных работников.

В то же время, НАДС отмечает, что реформирование системы оплаты труда должно увеличить долю гарантированной и прозрачной составляющей зарплаты и уменьшить зависимость вознаграждения от субъективного решения руководителя.