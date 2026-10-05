Почему госслужащий может зарабатывать меньше, чем уборщик

Государственный служащий с высшим образованием, опытом работы и ответственностью за решение может получать меньше работника без специального образования. В Инспекции по труду и занятости населения объясняют, что причина — в разных принципах формирования зарплат в бюджетном и частном секторах.
Почему зарплаты госслужащих привязаны к правилам
Как отмечают в Инспекции, зарплата государственного служащего — это не просто цена его работы на рынке. Ее определяют специальное законодательство, в частности, Закон Украины «О государственной службе», и правительственные схемы должностных окладов.
С 2026 года оплата труда госслужащих производится на основе классификации должностей. Их оценивают с учетом функционального толка, уровня ответственности, сложности работы и других характеристик. На этой основе определяют грейд и должностной оклад.
- То есть, госслужащий не может самостоятельно установить себе зарплату в соответствии с тем, сколько аналогичная работа стоит на рынке.
- Его должностной оклад должен соответствовать утвержденной системе.
В то же время с 1 января 2026 года минимальный должностной оклад на должностях государственной службы не может быть менее 2,5 прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Кроме оклада предусмотрены, в частности, надбавки за выслугу лет и ранг. За каждый календарный год стажа государственной службы прибавка за выслугу лет составляет 2% должностного оклада, но не может превышать 30%.
Почему уборщики иногда может получать больше
В частном секторе работодатели в значительной степени ориентируются на ситуацию на рынке труда. Если предприятию срочно требуется работник, оно может предложить ему более высокую зарплату, чтобы привлечь кандидата.
В Инспекции приводят примеры вакансий в Днепре в 2026 году:
- 20 000 грн — уборщик служебных помещений в государственной организации;
- 20 400 грн — уборщик на производстве;
- 22 000−24 000 грн — посудомойщик-уборщик;
- 14 900 грн — уборщик на производстве.
В то же время, есть и бюджетные вакансии уборщиков с зарплатой около 9 000 грн. То есть сама профессия не определяет уровень дохода — он зависит от конкретного работодателя, сектора, дефицитности работников, графика и условий работы.
Как отмечают в Инспекции, именно здесь возникает разница между двумя системами:
- частный работодатель может повышать оплату, чтобы найти нужного человека,
- тогда как государственное учреждение должно действовать в рамках утвержденных схем и бюджета.
При этом не следует сравнивать только должностной оклад госслужащего с зарплатой работника частной компании. В зарплату государственного служащего также входят надбавки, премии и другие выплаты.
В Инспекции подчеркивают, что проблема возникает тогда, когда требования к квалификации, ответственности и ограничения для госслужащего растут быстрее его вознаграждения. В такой ситуации государству сложнее конкурировать с частным сектором квалифицированных работников.
В то же время, НАДС отмечает, что реформирование системы оплаты труда должно увеличить долю гарантированной и прозрачной составляющей зарплаты и уменьшить зависимость вознаграждения от субъективного решения руководителя.
Таким образом, как объясняют в Инспекции, речь не идет о том, что уборщикам платят «многовато». Парадокс возникает из-за того, что государственная система оплаты труда и рынок работают по разным правилам.