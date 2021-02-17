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Украинцы переходят на электронные деньги, — НБУ

Украинцы переходят на электронные деньги, — НБУ

Национальный банк Украины поделился статистикой об обращении электронных денег в 2020 году. Об этом свидетельствует информация на Facebook-странице регулятора.

В НБУ отмечают, что украинцам все больше нравится такой вид денег. Спрос на них рос в течение всего года.

Интересные цифры:

  • количество «электронных кошельков» увеличилось на 5 млн шт. (на 7%) — до 79 млн шт.;
  • объем операций с электронными деньгами — на 2 590 млн грн (на 15%), до 19 304 млн грн.

«Есть определенное уменьшение объема выпущенных электронных денег, однако дело в том, что во втором полугодии 2020 года с рынка ушли несколько крупных участников», — рассказали в НБУ.

В общем год был знаковым для этого рынка. Национальный банк Украины осовременил регулирование и гармонизировал его с законодательством Украины и ЕС в сфере финансового мониторинга.

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Удалось сделать использование электронных денег прозрачным, а пользователей электронных денег — информированными и защищенными. Теперь каждый пользователь будет идентифицирован и верифицирован банком так же, как и при обычном открытии счета. А переводы с использованием электронных денег должны сопровождаться информацией о плательщике и получателе.

По материалам Finance.UA
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